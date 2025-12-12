快訊

棒球／球芽基金贈二手筆電給偏鄉學校 共推AI啟蒙教育

中央社／ 台北12日電
球芽基金今年與邁達特（MetaAge）攜手合作，將捐贈二手筆記型電腦給球芽長期服務的9所偏鄉學校，也共同推動棒球隊的AI教育。圖為安排新竹縣五峰國小棒壘球隊球員AI啟蒙課程後合影。（球芽基金提供）中央社
球芽基金今年與邁達特（MetaAge）攜手合作，將捐贈二手筆記型電腦給球芽長期服務的9所偏鄉學校，也共同推動棒球隊的AI教育。圖為安排新竹縣五峰國小棒壘球隊球員AI啟蒙課程後合影。（球芽基金提供）中央社

球芽基金今年與邁達特合作，針對偏鄉基層棒球隊與教育資源匱乏的情況，捐贈共64台機況良好的二手筆記型電腦至9所偏鄉學校，花蓮縣光復國中共獲贈7台，盼共推AI啟蒙教育。

球芽基金今天發布新聞稿表示，今年與邁達特（MetaAge）攜手合作，將捐贈二手筆記型電腦給球芽長期服務的9所偏鄉學校，協助學校汰換老舊設備，也能支援教職員行政需求，並在棒球隊外出比賽時，教練亦能利用筆電協助孩子進行線上教學，避免學習落差。

此外，也共同推動棒球隊的AI教育，促成此次共同前往新竹縣五峰國小，為棒壘球隊學生規劃一場內容扎實、形式多元的「AI啟蒙教育課程」。

此次課程由球芽基金、邁達特團隊與STP種子人才培訓計畫大學生志工共同執行。STP計畫為企業家發起的青年人才培育專案，學員來自全台各大專院校，擔任這次講座講師的大學生與邁達特合作，將AI基礎概念以活潑易懂的方式帶入校園，協助五峰國小棒壘球隊建立初步的AI素養。

課程內容涵蓋AI基本原理、AI生成內容辨識、圖片生成功能體驗，以及如何避免AI詐騙等主題，引導小球員透過互動與實作輕鬆理解新興科技。

在課堂上，多數小球員都是第一次接觸AI，展現高度好奇心。課程結束後，有小球員分享，「這次的課程真的很好玩，我學會了怎麼用AI畫圖，也知道遇到可疑的事情時，要記得思考和確認，才能避免被詐騙。」

邁達特人資長楊碩祐（Simon）表示，AI已廣泛應用於職棒數據分析，孩子越早認識AI，對未來發展更具幫助。五峰國小主任王國志也提到，「學校目前正逐步在教學中導入AI，這次能為棒壘球隊孩子量身打造課程，是非常難得的學習機會。」

球芽基金感謝企業支持，不僅捐贈硬體設備，更願意實際走入偏鄉，陪伴孩子探索科技世界，對於偏鄉棒球隊的小球員而言，這不只是一堂課，更是一扇通往更廣大世界的窗口。

