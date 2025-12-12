快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

大專棒球聯賽／黃玠瀚延長賽跨局連5K 國體預賽收第10勝

中央社／ 台北12日電
國體投手黃玠瀚（圖）延長賽後援登板，投2局連飆5K穩守，助隊以4比3搶下預賽第10勝。（大專體總提供）中央社
國體投手黃玠瀚（圖）延長賽後援登板，投2局連飆5K穩守，助隊以4比3搶下預賽第10勝。（大專體總提供）中央社

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大今天與嘉義大學鏖戰至延長賽11局，國體靠著失誤跑回超前分，黃玠瀚延長賽後援投2局連飆5K穩守，助隊以4比3搶下預賽第10勝。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，國立體大今天開賽就有攻勢，1局上靠著接連2支安打、2個觸身球保送先馳得點，再靠著高飛犧牲打送回第2分。4局上再靠著四壞保送、觸身球保送、盜壘、高飛犧牲打跑回第3分。

嘉義大學前4局受制於國體先發投手吳祉恩壓制，雖有4支安打，但沒能拿下分數。5局下安打攻勢串聯，全科諺二壘打、一棒送回2分。7局下再靠著失誤、犧牲觸擊，接連暴投跑回追平分。

兩隊9局打完3比3僵持不下，延長賽第10局也沒有拿下分數，11局上國體靠著失誤跑回超前分；國體後援投手黃玠瀚10局下登板連飆3K，11局下前2個出局數也都是三振，接著讓打者敲出游擊方向飛球出局，抓下最後出局數、幫助球隊守住勝利。

國體先發投手吳祉恩今天投5.2局被敲出9支安打，投出4次三振，失掉2分責失分、無關勝敗；後援投手黃玠瀚延長賽投2局穩守，沒被敲出安打，飆出5次三振、無失分，奪下勝投。國體目前預賽前12場打完，戰績10勝2敗。

棒球

延伸閱讀

冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

高中鋁棒聯賽／高施諠3分砲帶動攻勢 平鎮與穀保爭冠

冬盟／韋宏亮控球走鐘送掉江山 台灣山林絕地大反攻奪下季軍

UBA／林睿軒、郭嘉安同場雙十 國體輕鬆收4連勝

相關新聞

日職／補進林安可還不夠 西武續找洋砲要求「不要中距離型的」

日本職棒西武獅隊季外網羅台灣重砲林可安，但洋砲尋覓作業仍在持續中，監督西口文也表示，球團仍在尋找具備長打能力的外籍打者，...

棒球／球芽基金贈二手筆電給偏鄉學校 共推AI啟蒙教育

球芽基金今年與邁達特合作，針對偏鄉基層棒球隊與教育資源匱乏的情況，捐贈共64台機況良好的二手筆記型電腦至9所偏鄉學校，花...

大專棒球聯賽／黃玠瀚延長賽跨局連5K 國體預賽收第10勝

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大今天與嘉義大學鏖戰至延長賽11局，國體靠著失誤跑回超前分，黃玠瀚延長賽後援投2局連飆5K...

中職／富邦啦啦隊女孩歌手出道！ 與搖滾樂團夕陽武士共演

繼10月的花蓮太平洋國際龍舟節，中華職棒富邦悍將啦啦隊林沁（沁沁）12月6日再次拿起麥克風踏上「樂團祭Bandstival」舞台，與高雄知名樂團夕陽武士共演《簡單的你》。「幸運甜心」林沁再創歌手之路里

少棒／諸羅山盃19日開打 陳重羽、陳重廷力挺故鄉

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於19日至25日在嘉義市開打，來自海內外共258支隊伍，超過4000名選手、教練...

中職／林岱安簽下長約變成隊友 戴培峰展望新球季有話說

富邦悍將隊上周宣布，已和33歲捕手林岱安簽下達成7年球員附帶教練合約，總值最高5600萬元，這也代表隊上主力捕手戴培峰明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。