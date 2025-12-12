大專棒球聯賽／黃玠瀚延長賽跨局連5K 國體預賽收第10勝

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大今天與嘉義大學鏖戰至延長賽11局，國體靠著失誤跑回超前分，黃玠瀚延長賽後援投2局連飆5K穩守，助隊以4比3搶下預賽第10勝。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，國立體大今天開賽就有攻勢，1局上靠著接連2支安打、2個觸身球保送先馳得點，再靠著高飛犧牲打送回第2分。4局上再靠著四壞保送、觸身球保送、盜壘、高飛犧牲打跑回第3分。

嘉義大學前4局受制於國體先發投手吳祉恩壓制，雖有4支安打，但沒能拿下分數。5局下安打攻勢串聯，全科諺二壘打、一棒送回2分。7局下再靠著失誤、犧牲觸擊，接連暴投跑回追平分。

兩隊9局打完3比3僵持不下，延長賽第10局也沒有拿下分數，11局上國體靠著失誤跑回超前分；國體後援投手黃玠瀚10局下登板連飆3K，11局下前2個出局數也都是三振，接著讓打者敲出游擊方向飛球出局，抓下最後出局數、幫助球隊守住勝利。

國體先發投手吳祉恩今天投5.2局被敲出9支安打，投出4次三振，失掉2分責失分、無關勝敗；後援投手黃玠瀚延長賽投2局穩守，沒被敲出安打，飆出5次三振、無失分，奪下勝投。國體目前預賽前12場打完，戰績10勝2敗。