日職／補進林安可還不夠 西武續找洋砲要求「不要中距離型的」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
西武補進林安可後，仍在尋找具備長打能力的外籍打者。 截圖自西武獅X
日本職棒西武獅隊季外網羅台灣重砲林可安，但洋砲尋覓作業仍在持續中，監督西口文也表示，球團仍在尋找具備長打能力的外籍打者，「不是中距離型的，我們是找的是真正的長距離砲手。」

西武今年以太平洋聯盟第5作收，缺乏長打被視為球隊罩門之一，團隊打擊率2成32、得分410分都是聯盟墊底，貧打問題拖累戰績，也讓西武季外擬定明確的優先補強目標就是打者，除了延攬林安可外，還在自由市場上簽下桑原將志、石井一成。

西武在洋砲的尋覓上尚未結束，西口表示，球隊明年必須改變思路，「守備當然是很重要，但也要能打。」西口表示，目前細節還不確定，但球隊正在尋找全力揮擊型態的外籍打者。

此外，兩位主力先發投手今井達也、高橋光成都透過入札制度挑戰大聯盟，輪值戰力可能出現空缺，西口對此表示，這部分必須要用打擊火力來彌補，先發投手的補強也在同步評估人選中。

西武獅 日本職棒 大聯盟

