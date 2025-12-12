快訊

中職／富邦啦啦隊女孩歌手出道！ 與搖滾樂團夕陽武士共演

聯合新聞網／ 綜合報導
林沁用清唱展現唱功。（圖／首湛創意提供）
繼10月的花蓮太平洋國際龍舟節，中華職棒富邦悍將啦啦隊林沁（沁沁）12月6日再次拿起麥克風踏上「樂團祭Bandstival」舞台，與高雄知名樂團夕陽武士共演《簡單的你》。「幸運甜心」林沁再創歌手之路里程碑的同時，也預告明年一月生涯首張單曲的發佈！

挑戰歌手身份，身為Fubon Angels一員的沁沁，將以本名林沁出道。工作之餘，3個月密集訓練下，10月得到首次表演的機會，在花蓮太平洋國際龍舟節的選手之夜，表演唱跳偶像王心凌的《愛你》，這次則挑戰與搖滾樂團夕陽武士共演。

前奏一下，合音清唱，鼓手擊鼓進入主歌，林沁直接站上前方高台，讓氣氛炒到最高點！完成演出後，更是快速換裝化身舞者，為夕陽武士的招牌曲目《屈勢》伴舞。

林沁與夕陽武士主唱阿峰對唱。（圖／首湛創意提供）
「跟樂團表演，尤其在那麼多目光之下，真的是很大的挑戰，不過音樂一下，腎上腺素激發，我自己站在高台的那一刻，覺得不可思議，或許這就是樂團的魅力。」林沁說道，「很感謝粉絲們來到現場為我加油，這是我生涯很重要的里程碑，也謝謝夕陽武士的老師們，練團的時候給我很多指導，把我當團員看待，讓我信心大增！」

「樂團祭Bandstival」為台灣首檔樂團養成節目，上個週末在新北市大都會公園舉行雙日音樂祭。此次林沁加入合唱的夕陽武士，是成軍13年的高雄搖滾樂團，全台語的創作在樂團圈頗具盛名，2015年獲得《台灣原創流行音樂大獎》河洛語組佳作，也曾入圍《第6屆金音創作獎》最佳新人（團）獎。

夕陽武士吉他手王立表示，以樂齡還不到一年的林沁來說，這次表現非常的好，她擁有極佳的聲線，非常的純真，今天的共演，是彼此生涯很好的回憶。主唱阿峰則說道，很驚訝林沁的台風能夠如此穩健，她主動站上高台那一刻，也讓團員們相當驚豔，做足準備、眼神堅定，很期待之後還有機會一起表演，相信下次見到她，狀態又會更好的！

副歌林沁邀請歌迷合唱。（圖／首湛創意提供）
林沁站上高台高歌。（圖／首湛創意提供）
林沁舞者為夕陽武士演出伴舞。（圖／首湛創意提供）
樂團 音樂 花蓮 舞台

