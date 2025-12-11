快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

少棒／諸羅山盃19日開打 陳重羽、陳重廷力挺故鄉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳重羽（右3）、陳重廷（右4）參加諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開賽啟動儀式。圖／學生棒球聯盟提供
陳重羽（右3）、陳重廷（右4）參加諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開賽啟動儀式。圖／學生棒球聯盟提供

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於19日至25日在嘉義市開打，來自海內外共258支隊伍，超過4000名選手、教練與家長齊聚「棒球原鄉」，本屆賽事在12座球場安排344場比賽，是亞洲年度規模最大的少棒賽事之一。

諸羅山盃今天舉行啟動記者會，特別邀請嘉義出身的統一獅隊陳重羽、陳重廷兄弟檔出席力挺，兩人分享自己從嘉義走向職棒舞台的心路歷程，鼓勵參賽小將把握機會、勇敢揮棒，也讓現場氣氛熱血沸騰。

本屆參賽隊伍包括日本、南韓、新加坡、香港，共有8支國際隊伍參賽，嘉義市長黃敏惠表示：「嘉義市用溫暖與專業打造最具規模與溫度的棒球舞台，讓世界看見孩子、讓世界看見嘉義。」

諸羅山盃24、25日最終決賽將同步開放轉播，嘉義市立棒球場冠軍戰透過有線電視智林體育台、中華電信 MOD-智林體育台（頻道 215）和智林體育台YouTube進行實況播出，興嘉棒球場的賽事也由智林體育台YouTube提供直播服務。

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開賽啟動儀式。圖／學生棒球聯盟提供
諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開賽啟動儀式。圖／學生棒球聯盟提供
諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於19日開打。圖／學生棒球聯盟提供
諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於19日開打。圖／學生棒球聯盟提供

棒球 諸羅山盃 陳重羽

延伸閱讀

嘉義勇破「小熊維尼幣商」詐團 檢察官張建強獲特殊貢獻獎肯定

饗食天堂嘉義開店有譜？ 耐斯王子大飯店給了答案

影／從火辣網紅到嘉義青創領袖 柯莉絲汀將投入市議員選戰

中職／黃子鵬、蘇智傑符合自由球員公告 21位A級史上新高

相關新聞

中職／林岱安簽下長約變成隊友 戴培峰展望新球季有話說

富邦悍將隊上周宣布，已和33歲捕手林岱安簽下達成7年球員附帶教練合約，總值最高5600萬元，這也代表隊上主力捕手戴培峰明...

少棒／諸羅山盃19日開打 陳重羽、陳重廷力挺故鄉

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於19日至25日在嘉義市開打，來自海內外共258支隊伍，超過4000名選手、教練...

12強紀錄片／談紀錄片中落淚 張奕開心證明自己並不差

世界12強棒球賽紀錄片今天舉行特映會，富邦悍將投手張奕片中受訪一度難忍情緒，他表示，棒球生涯一路走來算坎坷，開心能證明自...

中職／羅東棒球場明年爭取復賽？蔡其昌看到新聞嚇一跳

羅東棒球場已經連續9年未進行中華職棒比賽，最近傳出宜蘭縣政府今年5月啟動整修，將在明年3月完工，可望爭取職棒賽事重返宜蘭...

12強紀錄片／黃恩賜奪冠之路強碰婚禮 戴培峰笑說還好自己沒碰到

世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」今天舉行試映會，5名國手朱育賢、陳冠宇、莊昕彥、張奕、戴培峰出席，和滿場觀眾...

中職／還原捲入「黑象事件」始末 中込伸強調為了家人認假球

前中職兄弟象隊日籍總教練中込伸2009年涉入黑象事件，被檢調約談並認罪，遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。最近他接受日媒《Full-Count》專訪，再度重申沒有參與假球，認罪是為了家人想盡快回日本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。