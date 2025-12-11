少棒／諸羅山盃19日開打 陳重羽、陳重廷力挺故鄉
第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於19日至25日在嘉義市開打，來自海內外共258支隊伍，超過4000名選手、教練與家長齊聚「棒球原鄉」，本屆賽事在12座球場安排344場比賽，是亞洲年度規模最大的少棒賽事之一。
諸羅山盃今天舉行啟動記者會，特別邀請嘉義出身的統一獅隊陳重羽、陳重廷兄弟檔出席力挺，兩人分享自己從嘉義走向職棒舞台的心路歷程，鼓勵參賽小將把握機會、勇敢揮棒，也讓現場氣氛熱血沸騰。
本屆參賽隊伍包括日本、南韓、新加坡、香港，共有8支國際隊伍參賽，嘉義市長黃敏惠表示：「嘉義市用溫暖與專業打造最具規模與溫度的棒球舞台，讓世界看見孩子、讓世界看見嘉義。」
諸羅山盃24、25日最終決賽將同步開放轉播，嘉義市立棒球場冠軍戰透過有線電視智林體育台、中華電信 MOD-智林體育台（頻道 215）和智林體育台YouTube進行實況播出，興嘉棒球場的賽事也由智林體育台YouTube提供直播服務。
