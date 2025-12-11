快訊

中職／林岱安簽下長約變成隊友 戴培峰展望新球季有話說

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
朱育賢（左起）、莊昕諺、陳冠宇、戴培峰、張奕出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會。記者藍宗標／攝影
富邦悍將隊上周宣布，已和33歲捕手林岱安簽下達成7年球員附帶教練合約，總值最高5600萬元，這也代表隊上主力捕手戴培峰明年面臨更多競爭，他說：「和林岱安認識很久了，他是很有能力的捕手，可提升球隊戰力。」

悍將本季120場比賽46勝74敗，上、下半季和年度戰績都是中職6隊之末，季後人事大地震，富邦育樂總經理陳昭如擔任領隊，林威助升任執行副領隊，原任領隊林華韋、執行副領隊郭泰源轉任球團顧問，二軍總教練後藤光尊升任一軍總教練，取代陳金鋒。

林岱安2015年從統一獅隊起步，待了11個球季進入自由球員市場，明年確定改披悍將球衣；戴培峰今天出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會時，談到新球季和林岱安成為隊友一事，他說：「可以互相競爭、學習，這對球隊來說是很棒的刺激。」

戴培峰是中職2018年選秀會狀元，已在悍將7個球季，比林岱安小8歲；他表示，球隊現在積極補強，林岱安蹲捕有經驗值，可協助投手有更好的表現，未來將和他一起努力幫助球隊。

