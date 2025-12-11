聽新聞
中職／羅東棒球場明年爭取復賽？蔡其昌看到新聞嚇一跳
羅東棒球場已經連續9年未進行中華職棒比賽，最近傳出宜蘭縣政府今年5月啟動整修，將在明年3月完工，可望爭取職棒賽事重返宜蘭，中職會長蔡其昌今天表示，並未接獲任何申請，看到這個新聞也嚇一跳。
羅東球場位於羅東運動公園內，擁有5千席座位，過去台灣大聯盟、中職都曾在這個場地安排比賽，中職最早2004年3月27日La New熊對中信鯨隊之戰，最後一戰則是2016年7月21日統一獅隊對中信兄弟隊，一度掀起宜蘭球迷觀戰熱潮，但因場地問題已經9年未再進行比賽。
蔡其昌表示，從未有人向聯盟申請此事，針對羅東球場進行連繫、溝通，可能縣府不知流程，才會出現誤解。
