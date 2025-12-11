快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

中職／羅東棒球場明年爭取復賽？蔡其昌看到新聞嚇一跳

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中職會長蔡其昌表示，有關羅東棒球場一事，聯盟並未接獲任何申請。記者藍宗標／攝影
中職會長蔡其昌表示，有關羅東棒球場一事，聯盟並未接獲任何申請。記者藍宗標／攝影

羅東棒球場已經連續9年未進行中華職棒比賽，最近傳出宜蘭縣政府今年5月啟動整修，將在明年3月完工，可望爭取職棒賽事重返宜蘭，中職會長蔡其昌今天表示，並未接獲任何申請，看到這個新聞也嚇一跳。

羅東球場位於羅東運動公園內，擁有5千席座位，過去台灣大聯盟、中職都曾在這個場地安排比賽，中職最早2004年3月27日La New熊對中信鯨隊之戰，最後一戰則是2016年7月21日統一獅隊對中信兄弟隊，一度掀起宜蘭球迷觀戰熱潮，但因場地問題已經9年未再進行比賽。

蔡其昌表示，從未有人向聯盟申請此事，針對羅東球場進行連繫、溝通，可能縣府不知流程，才會出現誤解。

世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵

經典賽／中華隊將交手大谷翔平 蔡其昌：可敬可怕但球是圓的

中職／蔡其昌面談50分鐘肯定樂天態度 「聯盟會持續關注」

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

中職／還原捲入「黑象事件」始末 中込伸強調為了家人認假球

前中職兄弟象隊日籍總教練中込伸2009年涉入黑象事件，被檢調約談並認罪，遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。最近他接受日媒《Full-Count》專訪，再度重申沒有參與假球，認罪是為了家人想盡快回日本

中職／林岱安簽下長約變成隊友 戴培峰展望新球季有話說

富邦悍將隊上周宣布，已和33歲捕手林岱安簽下達成7年球員附帶教練合約，總值最高5600萬元，這也代表隊上主力捕手戴培峰明...

12強紀錄片／談紀錄片中落淚 張奕開心證明自己並不差

世界12強棒球賽紀錄片今天舉行特映會，富邦悍將投手張奕片中受訪一度難忍情緒，他表示，棒球生涯一路走來算坎坷，開心能證明自...

12強紀錄片／黃恩賜奪冠之路強碰婚禮 戴培峰笑說還好自己沒碰到

世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」今天舉行試映會，5名國手朱育賢、陳冠宇、莊昕彥、張奕、戴培峰出席，和滿場觀眾...

中職／陳晨威與啾啾火速登記結婚！ 甜蜜秀身分證喜悅藏不住

樂天桃猿隊外野手陳晨威昨天傳出向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，今天就到戶政事務所完成結婚登記，正式升格為人夫。 陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這

