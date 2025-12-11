12強紀錄片／黃恩賜奪冠之路強碰婚禮 戴培峰笑說還好自己沒碰到

世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」今天舉行試映會，5名國手朱育賢、陳冠宇、莊昕彥、張奕、戴培峰出席，和滿場觀眾一起回顧去年12強封王之路，戴培峰說：「回想起1年前，一樣很感動。」

「冠軍之路」將在明年元旦正式上映，也是新年首部台灣電影，戴培峰表示，看到每個畫面都有感覺，想起當時比賽的緊張感，這部電影對台灣棒球有重大意義，很感謝有這樣的紀錄片。

中華隊首次在一級國際賽封王，而且是在東京巨蛋擊敗日本隊，戴培峰形容，自己是在12強賽出賽的球員，看到「冠軍之路」比球迷更有畫面，中華隊最後能夠拿下冠軍，真的是夢寐以求的事。

中華隊去年參加12強賽前，不少球迷認為根本沒有機會打進複賽，甚至晉級後還被繼續唱衰；有趣的是，中華隊投手黃恩賜在比賽期間，剛好要舉行婚禮，一度有些尷尬，最後不但奪下冠軍盃，婚禮在改期後也圓滿成功。

戴培峰後天也要在台中舉行婚禮，笑說：「黃恩賜當時遇到這種狀況真的很緊張，還好自己沒選在國際賽期間。」