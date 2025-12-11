12強紀錄片／談紀錄片中落淚 張奕開心證明自己並不差

快訊

中央社／ 台北11日
世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」特映會11日舉行，富邦悍將投手張奕（圖）受邀出席。中央社
世界12強棒球賽紀錄片今天舉行特映會，富邦悍將投手張奕片中受訪一度難忍情緒，他表示，棒球生涯一路走來算坎坷，開心能證明自己沒這麼差、也感謝球迷的支持讓他深受感動。

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」今天舉行特映會，12強賽台灣隊成員投手張奕也有出席，紀錄片中不只紀錄他在比賽中的表現，也串聯他從到日本打球、經歷挫折，一路到站上世界舞台證明自己。

張奕在紀錄片中多次提到，包括想要證明「我已經不是以前的我、我不只這樣子」，在片中受訪時，他甚至一度哽咽落淚到無法繼續往下說。

特映會後張奕接受媒體訪問，被問起為什麼會有這麼激動情緒，他笑說：「重新再看一次，覺得自己講得話有點肉麻，但有想起一路走來的坎坷，可以證明自己沒有這麼差，也謝謝團隊拍出這麼棒的作品。」

張奕也提到，透過紀錄片看到不只到場的球迷，還有聚集在各地觀賽的球迷，給代表隊很大的支持，對他來說是很大的感動。

再看一次紀錄片，張奕表示，看完還是感動，不只是他個人，還有每名選手一路走來的故事，很多點點滴滴都很難忘，來自不同球隊的球員凝聚在一起，想辦法為國爭光，「可以成為團隊的一份子，對我來說是很棒的回憶。」

