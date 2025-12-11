中職／還原捲入「黑象事件」始末 中込伸強調為了家人認假球

前中職兄弟象隊日籍總教練中込伸2009年涉入黑象事件，被檢調約談並認罪，遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年。最近他接受日媒《Full-Count》專訪，再度重申沒有參與假球，認罪是為了家人想盡快回日本。

中込伸2002年至2005年效力兄弟象，2006年成立社會人球隊那霸武士並擔任總教練，他透露自己當時收了一位兄弟象投手「徒弟」入隊，「2005年我在兄弟擔任球員兼教練，覺得他很有前途，也很認真教他。我退休回日本後，他被球隊釋出，當時就有一些傳聞。後來台灣棒球人士拜託我，讓他去日本社會人球隊打球。」

2008年中込伸擔任兄弟象投手教練，2009年5月接任總教練，率隊打進台灣大賽但不敵統一獅隊。比賽結束後就爆發黑象事件，中込伸原先否認涉案但後來認罪，遭中職終身禁賽，但他也因此能夠快速重返日本，轉職開燒肉店。

中込伸回想與徒弟一起吃飯時，徒弟詢問投手調度方式，「我說落後時要用敗戰處理投手，沒想到那時他已經假球案白手套。」中込伸之後才得知，徒弟竟將他的敗戰處理投手概念拿去買通球員。那次飯局替中込伸付計程車費，被檢方認定為賄賂。徒弟被逮捕後供出中込伸的名字，並建議他認罪，第一時間中込伸拒絕，結果被起訴。

中込伸受訪時談到自己當年的處境，「審判可能要花2到3年，那期間我沒辦法離開台灣，也不能工作。如果我真的打假球，或許還會有錢，但我根本沒有，所以一無所有。我沒辦法寄錢回日本，家人要怎麼活？」

中込伸透露自己向律師詢問盡快回到日本的方法，得到的回應是認罪就能緩刑回日本，因此他就認罪。他透露妻子要他好好抗爭，但自己仍做出認罪決定，回想當時，中込伸說：「如果要在棒球和家人之間做選擇，當然是家人。往後只要放下自尊，什麼都能做，當時就是抱持這種心情。」