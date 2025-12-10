聽新聞
中職／陳晨威與啾啾火速登記結婚！ 甜蜜秀身分證喜悅藏不住
樂天桃猿隊外野手陳晨威昨天傳出向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，今天就到戶政事務所完成結婚登記，正式升格為人夫。
陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」
結果今天小倆口就火速登記結婚，從圖中可見陳晨威穿上一身帥氣西裝，啾啾則是穿著白色婚紗並手捧花束，兩人都秀出身分證，配偶欄已登記上彼此的名字，深情互視的模樣看起來十分甜蜜，喜悅藏不住。
