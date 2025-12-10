快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳晨威與啾啾火速登記結婚！ 甜蜜秀身分證喜悅藏不住

聯合新聞網／ 綜合報導
陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供
陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供

樂天桃猿隊外野手陳晨威昨天傳出向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，今天就到戶政事務所完成結婚登記，正式升格為人夫。

陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」

結果今天小倆口就火速登記結婚，從圖中可見陳晨威穿上一身帥氣西裝，啾啾則是穿著白色婚紗並手捧花束，兩人都秀出身分證，配偶欄已登記上彼此的名字，深情互視的模樣看起來十分甜蜜，喜悅藏不住。

陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供
陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供

陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供
陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供

陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供
陳晨威與Julia結婚。圖／陳晨威、Julia提供

陳晨威 啦啦隊 樂天桃猿 中信兄弟

相關新聞

中職／陳晨威與啾啾火速登記結婚！ 甜蜜秀身分證喜悅藏不住

樂天桃猿隊外野手陳晨威昨天傳出向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，今天就到戶政事務所完成結婚登記，正式升格為人夫。 陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這

中職／傳曹錦輝也打算加入中國CPB 但因為薪資問題卡關

中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，前統一獅隊球員林益全和黃勇傳都確定加入，如今前大聯盟球星曹錦輝也打算西進，但共識卡在薪資問題。 CPB的薪資上限為4萬人民幣（約17.7萬台幣），根據「壹

中職／味全龍解約新竹棒球場公文曝光 市府：目前在契約暫停履行階段

新竹棒球場封場改善逾3年，近期傳出味全龍擬解約棒球場營運，民進黨籍新竹市議員楊玲宜今在議會出示公文，指龍來公司早已委託律...

中職／黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會

前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將...

中職／張泰山之子張可洛錄取日本甲子園名校 宮城大彌是校友

「森林王子」張泰山傳出好消息，他的兒子張可洛收到日本甲子園名校「沖繩興南高校」錄取通知，即將展開三年高中生涯，消息一出，獲得廣大台灣球迷祝賀。 張泰山在2008年北京奧運被驗出服用有可洛米酚（C

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

中國棒球城市聯賽（CPB）即將在明年1月開打，不只吸收台灣球員，如今更宣布將成立專屬啦啦隊「CPB GIRLS」。CPB官方社群帳號釋出第一波徵選資訊，前中信兄弟啦啦隊資深成員王笑笑（王媁萁）以及前味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。