中職／味全龍解約新竹棒球場公文曝光 市府：目前在契約暫停履行階段

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨黨團呼籲，新竹棒球場這齣歹戲已經拖棚三年，浪費公帑、耗費行政資源。嚴厲要求針對新竹棒球場案中，任何人謀不臧、貪贓枉法情況，市府必須主動、徹底查辦，盡快結束這場鬧劇。圖／新竹市議會民進黨黨團提供
新竹棒球場封場改善逾3年，近期傳出味全龍擬解約棒球場營運，民進黨籍新竹市議員楊玲宜今在議會出示公文，指龍來公司早已委託律師行文給市府，要求市府返還500萬元的履約保證金和已投入營運的1068萬投資成本。市府則強調，目前仍在契約暫停履行階段。

新竹市政府今在議會進行新竹棒球場改善進度及味全龍隊合約關係專案報告。楊玲宜指出，龍來早在今年4月及7月行文給市府，要求返還500萬的履約保證金，原因就是棒球場未改善完成也無法啟用，市府不斷對外稱與龍來有良好的合作關係，實際上龍來公司已不堪因球場無法營運而衍生的營運虧損。

民進黨籍新竹市議員劉崇顯也表示，根據工務處長的回應，前市府與營造廠商的合約中，有針對球場工程回填的相關規範，這代表球場中出現相關不符規定的異物或廢棄物，是營造廠商違約與設計單位監造不利的責任，市府做為合約的業主是受害者應依據合約要求改善與求償。

劉崇顯說，再加上市府與龍來公司的球場OT合約是用「除外情事」來暫停契約執行，更代表雙方都認為針對棒球場的瑕疵處理，雙方沒有行政上的疏失而不可歸責於市府或龍來公司。

味全龍來公司日前曾發聲明稱，考量球場重啟時程、營運成本與未來可行性，該公司將會審慎評估所有選項。後續相關討論也都會在互信基礎上，依法進行。龍來公司將持續致力推廣棒球運動，願意與市府、各級學校及體育界保持良好合作。

新竹市教育處代理處長張品珊於議會回應，市府在2023年5月1日已與龍來簽訂契約暫停履行的協議，且在多次協調過程，有補償龍來公司基礎維運成本費用的一半，共624萬餘元，也退還暫停營運後的土地租金與房屋稅，強調此案目前仍在契約暫停履行階段，且無設定暫停履行的期限，因球場目前還未完成改善。

民進黨籍新竹市議員楊玲宜今在議會出示公文，指龍來公司早已委託律師行文給市府，要求市府返還500萬元的履約保證金和已投入營運的1068萬投資成本。圖／新竹市議員陳建名提供
新竹棒球場 味全龍

