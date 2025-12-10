中職／黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會

快訊

中央社／ 台北10日電
前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍。聯合報系資料照
中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。

年僅21歲的黃勇傳畢業於棒球強權平鎮高中，當年被評為應屆高中生最好二壘手，潛力備受外界期待，在2022年中職季中選秀獲得獅隊首輪青睞。

沒想到在征戰不滿3個賽季情況下，黃勇傳去年捲入個人財務困難、借貸等風波，在獅隊多次下通牒仍逾假未歸，最後遭到開除，黯然離開中職舞台，在一軍累積出賽46場，留下打擊率2成58，外帶33支安打、15分打點成績。

經過超過1年的沉澱後，黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽（CPB）、身披福州海俠戰袍，正式宣告重返球場。所屬經紀團隊今天證實此消息，並透露黃勇傳預計於15日前往球隊報到、適應環境，同時轉達他回到球場想法「感謝球團給予機會，我會努力把握」。

據了解，黃勇傳於11月中旬就獲得CPB的徵詢，最後選擇加入福州海俠，計畫先跟隨球隊征戰2個月，之後再評估後續生涯規劃。

