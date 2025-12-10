中職／傳曹錦輝也打算加入中國CPB 但因為薪資問題卡關

中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，前統一獅隊球員林益全和黃勇傳都確定加入，如今前大聯盟球星曹錦輝也打算西進，但共識卡在薪資問題。

CPB的薪資上限為4萬人民幣（約17.7萬台幣），根據「壹蘋新聞網」報導，由於曹錦輝想要的月薪超過這個金額，因此仍在協調中。

現年44歲的曹錦輝資歷顯赫，1999年以220萬美元簽約金加入美職洛磯隊，2003年登上大聯盟，最快球速達100英里（約161公里）。2008年12月返台參加中職選秀，加盟兄弟象隊，卻在2009年捲入黑象事件（職棒簽賭案），遭中職永久禁賽。

曹錦輝離開棒壇後曾經開麵店，2015年重返大聯盟加入道奇隊，令許多球迷感到震驚，2017年才宣布退休。曹錦輝退休後開設棒球教學機構，本身有維持訓練，網路上曾有他飆出150公里火球的影片。