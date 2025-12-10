快訊

中職／張泰山之子張可洛錄取日本甲子園名校 宮城大彌是校友

聯合新聞網／ 綜合報導
「森林王子」張泰山之子張可洛錄取甲子園名校「沖繩興南高校」。截圖自張泰山官方粉絲團FB
「森林王子」張泰山傳出好消息，他的兒子張可洛收到日本甲子園名校「沖繩興南高校」錄取通知，即將展開三年高中生涯，消息一出，獲得廣大台灣球迷祝賀。

張泰山在2008年北京奧運被驗出服用有可洛米酚（Clomiphene）成分的助孕藥，因此遭到禁賽，也成為張可洛名字的由來。由於張泰山中華職棒傳奇的身分，自從張可洛開始打棒球開始，就受到不少台灣球迷關注。

一轉眼張可洛已經到了讀高中的年紀，張泰山透過官方粉絲團發布好消息，「可洛終於在今天收到興南高校的錄取通知了！可洛決定要到日本唸高校的那一刻，就開始準備，尤其報考的興南高校，是一所希望學生多元化發展的學校，不能只會打棒球，學生還需要好好讀書，很重視培養球員的社會責任感和人格特質，所以可洛在準備的過程不敢太鬆懈！」

「準備的這一年多來，很感謝中琉文化經濟協會的協助，聯繫校方與指導可洛需要準備的方向，才能讓可洛能順利錄取！接下來三年的高中生活，才是真正考驗的開始，一切都要靠自己努力與堅持下去，爸爸相信你可以的。」

興南高校曾代表沖繩進入夏季甲子園超過10次，日本職棒歐力士猛牛隊24歲強投宮城大彌是知名校友。宮城大彌2021年奪下新人王、2021和25年入選明星賽，生涯在日職一軍出賽115場有114場先發，防禦率僅2.48。

張泰山 甲子園

