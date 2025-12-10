快訊

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

聯合新聞網／ 綜合報導
前中信兄弟啦啦隊成員王笑笑加入中國CPB。截圖自CPB官方微博影片
前中信兄弟啦啦隊成員王笑笑加入中國CPB。截圖自CPB官方微博影片

中國棒球城市聯賽（CPB）即將在明年1月開打，不只吸收台灣球員，如今更宣布將成立專屬啦啦隊「CPB GIRLS」。CPB官方社群帳號釋出第一波徵選資訊，前中信兄弟啦啦隊資深成員王笑笑（王媁萁）以及前味全龍隊舞蹈總監Amis（李芝宇）出現在徵選影片當中。

徵選宣傳片中4名舞者大跳南韓女團TWICE名曲〈What Is Love〉，Amis和王笑笑身穿 CPB球衣，站在鏡頭正中央，引發台灣網友討論。

Amis曾是中華職棒Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊啦啦隊成員，還擔任過職籃新竹攻城獅隊慕獅女孩團長，2019至2023年期間擔任味全龍啦啦隊舞蹈總監，資歷可說是相當豐富。王笑笑2016年至2023年期間是兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，是許多球迷熟悉的面孔。

官方徵選文案中提到，鎖定20歲以上、熱愛舞蹈與表演、能配合集訓與賽事活動的女孩，擁有主持、唱歌或社群經營等經驗加分。報名者只需上傳30至60秒舞蹈影片就能參加。CPB Girls不只是啦啦隊，而是象徵聯賽能量與文化的代表。才華與付出將在這裡獲得不俗薪資回報。報名時間為12月3日至12日，最終決選於12月20日在深圳舉辦。

啦啦隊

相關新聞

中職／傳前統一獅隊黃勇傳加入中國CPB 曾因債務風暴被開除

昨天前統一獅隊資深球星林益全確定加入中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍隊後，今天前獅隊選秀一指黃勇傳也傳出將加入福州海峽隊。 CPB共有5支球隊，長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠與上

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

中國棒球城市聯賽（CPB）即將在明年1月開打，不只吸收台灣球員，如今更宣布將成立專屬啦啦隊「CPB GIRLS」。CPB官方社群帳號釋出第一波徵選資訊，前中信兄弟啦啦隊資深成員王笑笑（王媁萁）以及前味

中職／張泰山之子張可洛錄取日本甲子園名校 宮城大彌是校友

「森林王子」張泰山傳出好消息，他的兒子張可洛收到日本甲子園名校「沖繩興南高校」錄取通知，即將展開三年高中生涯，消息一出，獲得廣大台灣球迷祝賀。 張泰山在2008年北京奧運被驗出服用有可洛米酚（C

日職／讀賣巨人啦啦隊VENUS來台 下周六見面會

聯合數位文創、光尚娛樂共同主辦「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～1...

威力盃／南投隊奪首冠 田司恩完封桃市隊

第十三屆台彩威力盃全國少棒賽有新氣象，南投縣隊史首次踏進最終舞台，田司恩投一三五球獨撐六局、送出七次三振，以五比○完封勝...

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），確定即將加盟上海正大龍隊，展開「旅外」生涯，新球季月薪4萬元人民幣（約台幣17.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。