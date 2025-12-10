中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

中國棒球城市聯賽（CPB）即將在明年1月開打，不只吸收台灣球員，如今更宣布將成立專屬啦啦隊「CPB GIRLS」。CPB官方社群帳號釋出第一波徵選資訊，前中信兄弟啦啦隊資深成員王笑笑（王媁萁）以及前味全龍隊舞蹈總監Amis（李芝宇）出現在徵選影片當中。

徵選宣傳片中4名舞者大跳南韓女團TWICE名曲〈What Is Love〉，Amis和王笑笑身穿 CPB球衣，站在鏡頭正中央，引發台灣網友討論。

Amis曾是中華職棒Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊啦啦隊成員，還擔任過職籃新竹攻城獅隊慕獅女孩團長，2019至2023年期間擔任味全龍啦啦隊舞蹈總監，資歷可說是相當豐富。王笑笑2016年至2023年期間是兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，是許多球迷熟悉的面孔。

官方徵選文案中提到，鎖定20歲以上、熱愛舞蹈與表演、能配合集訓與賽事活動的女孩，擁有主持、唱歌或社群經營等經驗加分。報名者只需上傳30至60秒舞蹈影片就能參加。CPB Girls不只是啦啦隊，而是象徵聯賽能量與文化的代表。才華與付出將在這裡獲得不俗薪資回報。報名時間為12月3日至12日，最終決選於12月20日在深圳舉辦。