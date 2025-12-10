中職／傳前統一獅隊黃勇傳加入中國CPB 曾因債務風暴被開除
昨天前統一獅隊資深球星林益全確定加入中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍隊後，今天前獅隊選秀一指黃勇傳也傳出將加入福州海峽隊。
CPB共有5支球隊，長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠與上海正大龍。前富邦悍將隊王詩聰被長沙旺旺黑皮選中，林益全昨天確定加盟上海大正龍。根據《壹蘋新聞網》報導，黃勇傳也將西進，加入福州海俠，成為CPB第3位台灣球員。
黃勇傳去年爆出債務風波，因對外積欠200多萬財務且逾假未歸，遭統一獅球團依違反隊規開除。儘管黃勇傳後續開記者會，仍沒有其他隊伍願意吸收，使他暫時在棒壇銷聲匿跡。
黃勇傳可擔任二壘手及游擊手，擁有頂尖守備能力，加上不俗的球棒控制能力。他曾代表中華隊出征U18世界盃並擔任隊長，2022年中職選秀獲統一獅第一指名，2024年在一軍出賽7場，打擊率高達0.381。
