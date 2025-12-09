聽新聞
讀賣巨人啦啦隊VENUS來台 下周六見面會

聯合報／ 本報訊

聯合數位文創、光尚娛樂共同主辦「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～1st Cheer!～）將於本月廿日（六）下午二時、晚間七時卅分，一連兩場，在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO舉行。

VENUS團隊為了本次兩個小時的台灣公演，全新企畫五大主題「和風、歷史、交流、魅力、驚喜」，活動內容展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神外，VENUS女孩們也將給予粉絲滿滿的見面會福利，包括全員簽名大球、與全員合影、隨機親筆簽名小卡（依票區福利不同）與海報等，會場外還有台灣獨家開發的限量周邊商品，如VENUS簽名明信片、最有球場儀式感的應援毛巾、VENUS三十周年紀念T等。門票可上udn售票網（https://reurl.cc/0adkyK）獨家熱門販售中。

