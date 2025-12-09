聽新聞
0:00 / 0:00

台彩威力盃少棒賽 南投隊奪首冠 田司恩完封桃市隊

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮報導
第十三屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，南投縣隊拿下冠軍，台灣彩券董事長黃志宜（中間白衣者）到場頒獎。記者蘇志畬／攝影
第十三屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，南投縣隊拿下冠軍，台灣彩券董事長黃志宜（中間白衣者）到場頒獎。記者蘇志畬／攝影

第十三屆台彩威力盃全國少棒賽有新氣象，南投縣隊史首次踏進最終舞台，田司恩投一三五球獨撐六局、送出七次三振，以五比○完封勝強權桃園市隊，孩子們衝進場中央灑水狂吼，開心迎接首座冠軍。

為期四天的賽事昨天落幕，南投首冠、桃園連兩年亞軍，宜蘭縣季軍、新竹縣殿軍也都寫下隊史新高，前四名分別獲得一百萬、五十萬、廿萬、十萬元獎金，五到八名也有五萬元。

台灣彩券董事長黃志宜到場替孩子喝采，他說，台彩威力盃至今十三年，感謝「威力叔叔」當年的善舉，讓花蓮成為競技舞台，孩子能夠無後顧之憂盡情表現，也把不少孩子送向國內外職棒，以此經驗勉勵今年參賽者「只要持續努力，夢想一定會實現」。

南投在四強戰耗掉兩名投手，冠軍戰只能孤注一擲，總教練紀俊麟稱讚田司恩：「投球尾勁好、對方要連續攻擊不易。」全隊火力也及時上線，首局兩出局後，全皓轟出陽春砲，第二、五局各得兩分拉開差距。紀俊麟笑說：「球運站在我們這邊。」

前一天才開轟的田司恩，看見全皓開轟比自己打還興奮，第一次投冠軍賽的他坦言最後一局面對危機很緊張，捕手一句「投給他打，別丟壞球」，讓他回歸平穩。

宜蘭縣在季軍戰寫下隊史新頁，左投李鑫、右投江宇鎮合力壓制，兩人還跑回全隊所有得分，以三比一擊退新竹縣，總教練王淦緯開心首次組成聯隊就有好成績，笑說：「這要放進縣史館了。」

延伸閱讀

威力盃／田司恩奪MVP、得獎名單出爐！黃志宜勉小將：夢想會實現

威力盃／桃園遭完封吞第4亞 累積810萬獎金仍是大贏家

威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

威力盃／季軍戰關鍵三壘打 李鑫有偶像學長岳政華影子

相關新聞

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），確定即將加盟上海正大龍隊，展開「旅外」生涯，新球季月薪4萬元人民幣（約台幣17.6...

中職／「你的背號是我的一半」 陳晨威向啦啦隊女神啾啾求婚成功

樂天桃猿隊明星外野手陳晨威傳出好消息，向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，獲得網友們的祝福。 啾啾的網美好友黃文文發文分享陳晨威的求婚照片，並分享陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛

威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍換人當，南投縣隊史第一次闖進冠軍戰，就靠著田司恩135球、6局7K完投完封演出，以5：0擊敗...

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

MLB／大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員 追平紀錄

美國職棒日籍巨星大谷翔平正持續追趕更多傳奇運動員。他今天4度獲得美聯社年度最佳男運動員獎，成為獲此殊榮次數最多男運動員之...

台彩威力盃少棒賽 南投隊奪首冠 田司恩完封桃市隊

第十三屆台彩威力盃全國少棒賽有新氣象，南投縣隊史首次踏進最終舞台，田司恩投一三五球獨撐六局、送出七次三振，以五比○完封勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。