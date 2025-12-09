台彩威力盃少棒賽 南投隊奪首冠 田司恩完封桃市隊

第十三屆台彩威力盃全國少棒賽有新氣象，南投縣隊史首次踏進最終舞台，田司恩投一三五球獨撐六局、送出七次三振，以五比○完封勝強權桃園市隊，孩子們衝進場中央灑水狂吼，開心迎接首座冠軍。

為期四天的賽事昨天落幕，南投首冠、桃園連兩年亞軍，宜蘭縣季軍、新竹縣殿軍也都寫下隊史新高，前四名分別獲得一百萬、五十萬、廿萬、十萬元獎金，五到八名也有五萬元。

台灣彩券董事長黃志宜到場替孩子喝采，他說，台彩威力盃至今十三年，感謝「威力叔叔」當年的善舉，讓花蓮成為競技舞台，孩子能夠無後顧之憂盡情表現，也把不少孩子送向國內外職棒，以此經驗勉勵今年參賽者「只要持續努力，夢想一定會實現」。

南投在四強戰耗掉兩名投手，冠軍戰只能孤注一擲，總教練紀俊麟稱讚田司恩：「投球尾勁好、對方要連續攻擊不易。」全隊火力也及時上線，首局兩出局後，全皓轟出陽春砲，第二、五局各得兩分拉開差距。紀俊麟笑說：「球運站在我們這邊。」

前一天才開轟的田司恩，看見全皓開轟比自己打還興奮，第一次投冠軍賽的他坦言最後一局面對危機很緊張，捕手一句「投給他打，別丟壞球」，讓他回歸平穩。

宜蘭縣在季軍戰寫下隊史新頁，左投李鑫、右投江宇鎮合力壓制，兩人還跑回全隊所有得分，以三比一擊退新竹縣，總教練王淦緯開心首次組成聯隊就有好成績，笑說：「這要放進縣史館了。」