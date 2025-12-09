中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），確定即將加盟上海正大龍隊，展開「旅外」生涯，新球季月薪4萬元人民幣（約台幣17.6萬），與他的中職生涯相比，只贏過2009年新人年的月薪11萬元。

林益全今年在一軍留下0出賽，寫下職棒生涯頭一遭，球季結束後火速遭到統一獅隊宣布不續約，另覓其他出路，在中職沒有機會的情況下，面對CPB招手，表現出意願，最終確定前進上海正大龍隊，合約尚差細節。

林益全的月薪將是CPB頂薪的4萬元人民幣，約台幣17.6萬元，只勝過他在中職菜鳥年的11萬元，他在2009年繳出新人王兼年度MVP成績，隔年就獲100%加薪躍進為月薪22萬。林益全生涯最高薪時期則為2018年的80萬元，在富邦悍將隊的6季月薪都在70萬元以上。

若林益全就此與中職舞台絕緣，生涯成就將停留在1639場出賽、2013支安打（史上第3）、210轟（史上第4）、1142分打點（史上第3），399支二壘打則是中職紀錄保持人。