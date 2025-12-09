快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林益全。本報資料照片
林益全。本報資料照片

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），確定即將加盟上海正大龍隊，展開「旅外」生涯，新球季月薪4萬元人民幣（約台幣17.6萬），與他的中職生涯相比，只贏過2009年新人年的月薪11萬元。

林益全今年在一軍留下0出賽，寫下職棒生涯頭一遭，球季結束後火速遭到統一獅隊宣布不續約，另覓其他出路，在中職沒有機會的情況下，面對CPB招手，表現出意願，最終確定前進上海正大龍隊，合約尚差細節。

林益全的月薪將是CPB頂薪的4萬元人民幣，約台幣17.6萬元，只勝過他在中職菜鳥年的11萬元，他在2009年繳出新人王兼年度MVP成績，隔年就獲100%加薪躍進為月薪22萬。林益全生涯最高薪時期則為2018年的80萬元，在富邦悍將隊的6季月薪都在70萬元以上。

若林益全就此與中職舞台絕緣，生涯成就將停留在1639場出賽、2013支安打（史上第3）、210轟（史上第4）、1142分打點（史上第3），399支二壘打則是中職紀錄保持人。

林益全 中職 統一獅

延伸閱讀

中職／「你的背號是我的一半」 陳晨威向啦啦隊女神啾啾求婚成功

中職／林益全out、賴鴻誠in！「興農戰士」僅剩最後一人

CPB／前悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

中職／曾仁和期待重返巔峰 獅、龍最有機會助他東山再起

相關新聞

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），確定即將加盟上海正大龍隊，展開「旅外」生涯，新球季月薪4萬元人民幣（約台幣17.6...

中職／「你的背號是我的一半」 陳晨威向啦啦隊女神啾啾求婚成功

樂天桃猿隊明星外野手陳晨威傳出好消息，向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，獲得網友們的祝福。 啾啾的網美好友黃文文發文分享陳晨威的求婚照片，並分享陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛

威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍換人當，南投縣隊史第一次闖進冠軍戰，就靠著田司恩135球、6局7K完投完封演出，以5：0擊敗...

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

中職／河智媛穿白色禮服秀香肩、火辣曲線 網：太瘋狂了

樂天桃猿隊韓籍三本柱傳出只有廉世彬會留隊，另外2名成員河智媛及禹珠漢動向仍不明。河智媛昨天在IG貼出白色禮服照，展現火辣曲線。 據「CTWANT」報導，廉世彬續留在樂天的機會很大。河智媛、禹洙漢

中職／正式成為陳太太！兄弟啦啦隊啾啾情定陳晨威 「很珍惜、很幸福」

樂天桃猿隊外野手陳晨威傳出好消息，昨晚向中信兄弟啦啦隊Passion Sisters啾啾（Julia）求婚成功，Juli...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。