中職／河智媛穿白色禮服秀香肩、火辣曲線 網：太瘋狂了

聯合新聞網／ 綜合報導
河智媛。截圖自河智媛IG
河智媛。截圖自河智媛IG

樂天桃猿隊韓籍三本柱傳出只有廉世彬會留隊，另外2名成員河智媛及禹珠漢動向仍不明。河智媛昨天在IG貼出白色禮服照，展現火辣曲線。

據「CTWANT」報導，廉世彬續留在樂天的機會很大。河智媛、禹洙漢兩人台灣所屬經紀公司「無限夢想」負責人詹智能8月遇刺身亡，公司內部運作混亂，還出現財務問題，因此兩人是否能續約，變數很大。樂天球團則回應，明年合約目前都還在確認階段，正式結果會明年球季開始前公布。

河智媛昨天在IG分享身穿白色禮服的美照、露出香肩和美背，傲人胸圍、腰線及臀部曲線讓球迷們大飽眼福。

照片曝光後，網友們紛紛表示，「太瘋狂了」、「太漂亮了」、「我的女神」、「世界上最美麗的公主」。

相關新聞

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），確定即將加盟上海正大龍隊，展開「旅外」生涯，新球季月薪4萬元人民幣（約台幣17.6...

中職／「你的背號是我的一半」 陳晨威向啦啦隊女神啾啾求婚成功

樂天桃猿隊明星外野手陳晨威傳出好消息，向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，獲得網友們的祝福。 啾啾的網美好友黃文文發文分享陳晨威的求婚照片，並分享陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛

威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍換人當，南投縣隊史第一次闖進冠軍戰，就靠著田司恩135球、6局7K完投完封演出，以5：0擊敗...

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

中職／正式成為陳太太！兄弟啦啦隊啾啾情定陳晨威 「很珍惜、很幸福」

樂天桃猿隊外野手陳晨威傳出好消息，昨晚向中信兄弟啦啦隊Passion Sisters啾啾（Julia）求婚成功，Juli...

