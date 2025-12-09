中職／河智媛穿白色禮服秀香肩、火辣曲線 網：太瘋狂了
樂天桃猿隊韓籍三本柱傳出只有廉世彬會留隊，另外2名成員河智媛及禹珠漢動向仍不明。河智媛昨天在IG貼出白色禮服照，展現火辣曲線。
據「CTWANT」報導，廉世彬續留在樂天的機會很大。河智媛、禹洙漢兩人台灣所屬經紀公司「無限夢想」負責人詹智能8月遇刺身亡，公司內部運作混亂，還出現財務問題，因此兩人是否能續約，變數很大。樂天球團則回應，明年合約目前都還在確認階段，正式結果會明年球季開始前公布。
河智媛昨天在IG分享身穿白色禮服的美照、露出香肩和美背，傲人胸圍、腰線及臀部曲線讓球迷們大飽眼福。
照片曝光後，網友們紛紛表示，「太瘋狂了」、「太漂亮了」、「我的女神」、「世界上最美麗的公主」。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言