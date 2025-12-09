聽新聞
中職／正式成為陳太太！兄弟啦啦隊啾啾情定陳晨威 「很珍惜、很幸福」
樂天桃猿隊外野手陳晨威傳出好消息，昨晚向中信兄弟啦啦隊Passion Sisters啾啾（Julia）求婚成功，Julia對於遇到這麼棒的另一棒，也表示很珍惜、很幸福。
Julia的好友網紅黃文文發文分享陳晨威的求婚的感動瞬間，以及他的甜蜜求婚台詞，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」
許多球迷、網友紛紛獻上祝福，Julia透過經紀公司表示，覺得難能可貴遇到這麼棒的另一半，彼此都很珍惜 ，也覺得很幸福，近期會安排登記，婚禮也在規劃中，工作、生活的變動目前沒想太多，仍在求婚感動的喜悅中。
