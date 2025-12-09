聽新聞
威力盃／田司恩奪MVP、得獎名單出爐！黃志宜勉小將：夢想會實現
花蓮台彩威力盃少棒賽今天落幕，南投縣隊拿下隊史首冠締造新氣象，桃園市隊第10次打冠軍賽、第4次亞軍作收，宜蘭縣隊第三名、新竹縣隊第四名也雙雙寫下隊史新高，個人獎項也由四隊瓜分。
台灣彩券公司董事長黃志宜現身冠軍賽場邊，為小朋友的好表現喝采，黃志宜指出，南投縣棒球運動發展不易，但一直能夠維持好成績，看見他們拿下隊史首冠，很為他們感到開心，無論比賽結果，所有小球員的付出與投入，都值得大家肯定。
黃志宜也表示，要非常感謝各校校長、領隊還有教練、老師以及家長，對於小朋友的支持，當然更要感謝的是威力叔叔讓這項賽事誕生，這13年來，不僅是圓他個人的夢，也讓小朋友以花蓮作為競技舞台發光發熱。
台彩威力盃至今誕生旅美、旅日以及中職球員，黃志宜勉勵在座的小朋友，「持續在球場上努力，夢想有一天一定會實現」，另外也感謝花蓮縣政府、花蓮縣體育會、花蓮縣棒球委員會的協助，才能讓這項賽事順利舉行。
第13屆花蓮台彩威力盃少棒賽獎勵名單
團體獎項
冠軍：南投縣
亞軍：桃園市
季軍：宜蘭縣
殿軍：新竹縣
個人獎項
打擊獎
1、林啓堯（桃園市，打擊率：0.667）
2、彭宇睿（桃園市，打擊率：0.6）
3、李鑫（宜蘭縣，打擊率：0.583）
打點獎
何宇威（新竹縣，打點：8分／14個打數）
投手獎
林承威（新竹縣，防禦率：0.947／勝場數：1）
全壘打獎
紀均叡（南投縣，全壘打數：1支／打點：4分）
最有價值球員：
田司恩（南投縣）
最佳教練獎
紀俊麟（南投縣）
