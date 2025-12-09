快訊

威力盃／田司恩奪MVP、得獎名單出爐！黃志宜勉小將：夢想會實現

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，最有價值球員田司恩。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，最有價值球員田司恩。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃少棒賽今天落幕，南投縣隊拿下隊史首冠締造新氣象，桃園市隊第10次打冠軍賽、第4次亞軍作收，宜蘭縣隊第三名、新竹縣隊第四名也雙雙寫下隊史新高，個人獎項也由四隊瓜分。

台灣彩券公司董事長黃志宜現身冠軍賽場邊，為小朋友的好表現喝采，黃志宜指出，南投縣棒球運動發展不易，但一直能夠維持好成績，看見他們拿下隊史首冠，很為他們感到開心，無論比賽結果，所有小球員的付出與投入，都值得大家肯定。

黃志宜也表示，要非常感謝各校校長、領隊還有教練、老師以及家長，對於小朋友的支持，當然更要感謝的是威力叔叔讓這項賽事誕生，這13年來，不僅是圓他個人的夢，也讓小朋友以花蓮作為競技舞台發光發熱。

台彩威力盃至今誕生旅美、旅日以及中職球員，黃志宜勉勵在座的小朋友，「持續在球場上努力，夢想有一天一定會實現」，另外也感謝花蓮縣政府、花蓮縣體育會、花蓮縣棒球委員會的協助，才能讓這項賽事順利舉行。

第13屆花蓮台彩威力盃少棒賽獎勵名單

團體獎項

冠軍：南投縣

亞軍：桃園市

季軍：宜蘭縣

殿軍：新竹縣

個人獎項

打擊獎

1、林啓堯（桃園市，打擊率：0.667）

2、彭宇睿（桃園市，打擊率：0.6）

3、李鑫（宜蘭縣，打擊率：0.583）

打點獎

何宇威（新竹縣，打點：8分／14個打數）

投手獎

林承威（新竹縣，防禦率：0.947／勝場數：1）

全壘打獎

紀均叡（南投縣，全壘打數：1支／打點：4分）

最有價值球員：

田司恩（南投縣）

最佳教練獎

紀俊麟（南投縣）

第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台灣彩券公司董事長黃志宜致詞。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台灣彩券公司董事長黃志宜致詞。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽順利閉幕。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽順利閉幕。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，新竹縣隊殿軍。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，新竹縣隊殿軍。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，宜蘭縣隊季軍。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，宜蘭縣隊季軍。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，打點獎何宇威（右）。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，打點獎何宇威（右）。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，全壘打獎紀均叡（左）、最佳教練獎紀俊麟（右）父子一起領獎。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，全壘打獎紀均叡（左）、最佳教練獎紀俊麟（右）父子一起領獎。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，打擊獎前三名林啓堯（左一）、彭宇睿（右一）、李鑫（右二）。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，打擊獎前三名林啓堯（左一）、彭宇睿（右一）、李鑫（右二）。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，投手獎林承威。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，投手獎林承威。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，南投縣隊冠軍。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，南投縣隊冠軍。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊亞軍作收。記者蘇志畬／攝影
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊亞軍作收。記者蘇志畬／攝影

威力盃 棒球

