威力盃／田司恩奪MVP、得獎名單出爐！黃志宜勉小將：夢想會實現

花蓮台彩威力盃少棒賽今天落幕，南投縣隊拿下隊史首冠締造新氣象，桃園市隊第10次打冠軍賽、第4次亞軍作收，宜蘭縣隊第三名、新竹縣隊第四名也雙雙寫下隊史新高，個人獎項也由四隊瓜分。

台灣彩券公司董事長黃志宜現身冠軍賽場邊，為小朋友的好表現喝采，黃志宜指出，南投縣棒球運動發展不易，但一直能夠維持好成績，看見他們拿下隊史首冠，很為他們感到開心，無論比賽結果，所有小球員的付出與投入，都值得大家肯定。

黃志宜也表示，要非常感謝各校校長、領隊還有教練、老師以及家長，對於小朋友的支持，當然更要感謝的是威力叔叔讓這項賽事誕生，這13年來，不僅是圓他個人的夢，也讓小朋友以花蓮作為競技舞台發光發熱。

台彩威力盃至今誕生旅美、旅日以及中職球員，黃志宜勉勵在座的小朋友，「持續在球場上努力，夢想有一天一定會實現」，另外也感謝花蓮縣政府、花蓮縣體育會、花蓮縣棒球委員會的協助，才能讓這項賽事順利舉行。

第13屆花蓮台彩威力盃少棒賽獎勵名單 團體獎項 冠軍：南投縣 亞軍：桃園市 季軍：宜蘭縣 殿軍：新竹縣 個人獎項 打擊獎 1、林啓堯（桃園市，打擊率：0.667） 2、彭宇睿（桃園市，打擊率：0.6） 3、李鑫（宜蘭縣，打擊率：0.583） 打點獎 何宇威（新竹縣，打點：8分／14個打數） 投手獎 林承威（新竹縣，防禦率：0.947／勝場數：1） 全壘打獎 紀均叡（南投縣，全壘打數：1支／打點：4分） 最有價值球員： 田司恩（南投縣） 最佳教練獎 紀俊麟（南投縣）

第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台灣彩券公司董事長黃志宜致詞。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽順利閉幕。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，新竹縣隊殿軍。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，宜蘭縣隊季軍。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，打點獎何宇威（右）。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，全壘打獎紀均叡（左）、最佳教練獎紀俊麟（右）父子一起領獎。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，打擊獎前三名林啓堯（左一）、彭宇睿（右一）、李鑫（右二）。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，投手獎林承威。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，南投縣隊冠軍。記者蘇志畬／攝影 第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊亞軍作收。記者蘇志畬／攝影