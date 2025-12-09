快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

威力盃／桃園遭完封吞第4亞 累積810萬獎金仍是大贏家

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊亞軍作收。記者蘇志畬／攝影
桃園市隊在今年台彩威力盃少棒賽以0：5遭到南投縣隊完封，全場雖敲出8支安打但欠缺關鍵一擊，總教練李政達認為這也是學習的過程，希望小朋友吸取經驗，在之後選拔賽有好表現。

桃園市隊今天在1局上2出局後因為陽春砲掉分，1局下2出局後雖然堆滿壘包，但沒能得分，李政達說：「第1局太關鍵，如果滿壘時有得分，或許不一樣。」

今年桃園市隊常靠著安打串連擊倒對手，但今天反而被南投縣隊的田司恩一人壓制了6局，被三振了7次，李政達表示，對方控球沒有那麼好，但關鍵的時刻就是能投出好球。

「我們壘上有人時沒有能夠送回來。」李政達指出，今天打擊常被中斷，讓氣勢跑去南投那邊，這也是學習，之後選拔賽應該也是這批球員為主體，讓他們吸取經驗。

桃園市隊吞下隊史第4座亞軍，收下50萬元的獎金，不過先前已經累積6冠，隊史在13屆台彩威力盃已經累積810萬，依舊是最大贏家。

第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊李承軒。記者蘇志畬／攝影
