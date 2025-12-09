威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰，南投縣隊擊敗桃園市隊奪冠。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍換人當，南投縣隊史第一次闖進冠軍戰，就靠著田司恩135球、6局7K完投完封演出，以5：0擊敗強權桃園市隊，小朋友賽後開心衝進場中灑水慶祝。

南投縣在四強戰就用掉兩位投手，今天冠軍戰沒有其他選擇就交給田司恩，總教練紀俊麟表示，田司恩今天尾勁不錯，對方要連續擊中不容易，加上打線第1局在雙殺後敲出全壘打，第2局又有得分，該拿的分數有拿超過一半，也守住該守住的，「球運在我們這邊」。

南投縣在預賽到複賽都展現強悍火力，今天也是從1局上全皓的陽春砲先馳得點，第2局把握對手失誤攻下2分，第5局又追加2分拉開差距；紀俊麟表示，全皓五年級就打出過全壘打，今天也調整得不錯，但個性上需要教練提醒。

昨天開轟的田司恩說，今天看到全皓開轟比自己開轟還高興，賽前教練就告知要負責這一場，也是生涯第一次投冠軍戰，「投到最後一局很緊張，因為沒有守住就會輸球，捕手上來暫停提醒我『投給他打、不要丟壞球』。」

紀俊麟指出，田司恩的球速能在球隊中排前幾名，而且耐投、不怯場，跑壘敏銳度也高，可以放在前面棒次，對他有期待，接下來國手選拔應該有機會。

這是南投縣代表隊第一次在威力盃奪冠，過去最佳成績是季軍，紀俊麟表示，這對南投縣有滿大意義，近年強度一直提升，要感謝南投縣政府、名間鄉公所的支持，也希望能提高球員的能見度。

紀俊麟也特別點出中國信託慈善基金會的幫助，近年來對於部落孩子的持續贊助，讓南投棒球能夠穩定成長，無論在學業、比賽環境上都有幫助。

花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰，南投縣隊全皓敲出全壘打。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰，南投縣隊田司恩6局完投完封。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰，南投縣隊擊敗桃園市隊奪冠。記者蘇志畬／攝影
