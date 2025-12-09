快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「你的背號是我的一半」 陳晨威向啦啦隊女神啾啾求婚成功

聯合新聞網／ 綜合報導
陳晨威(左)向啾啾求婚成功！截圖自黃文文Threads
陳晨威(左)向啾啾求婚成功！截圖自黃文文Threads

樂天桃猿隊明星外野手陳晨威傳出好消息，向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，獲得網友們的祝福。

啾啾的網美好友黃文文發文分享陳晨威的求婚照片，並分享陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」

黃文文表示，「不善言辭的98（陳晨威）思考很久講出這些話，看的出他的緊張，也看的出啾啾的感動，而在鏡頭後的我早以熱淚盈眶。好開心這場求婚成功驚喜到啾了，昨晚我真的看這些照片看一整晚，大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走，一定要一輩子幸福，快樂喲。恭喜陳先生、陳太太。」

黃文文透露求婚影片還在製作中，許多網友獻上祝福，連中華職棒會長蔡其昌都在留言區祝賀：「恭喜才子佳人！」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

陳晨威 啦啦隊 樂天桃猿 中信兄弟

相關新聞

中職／「你的背號是我的一半」 陳晨威向啦啦隊女神啾啾求婚成功

樂天桃猿隊明星外野手陳晨威傳出好消息，向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，獲得網友們的祝福。 啾啾的網美好友黃文文發文分享陳晨威的求婚照片，並分享陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛

威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍換人當，南投縣隊史第一次闖進冠軍戰，就靠著田司恩135球、6局7K完投完封演出，以5：0擊敗...

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

中職／正式成為陳太太！兄弟啦啦隊啾啾情定陳晨威 「很珍惜、很幸福」

樂天桃猿隊外野手陳晨威傳出好消息，昨晚向中信兄弟啦啦隊Passion Sisters啾啾（Julia）求婚成功，Juli...

威力盃／田司恩奪MVP、得獎名單出爐！黃志宜勉小將：夢想會實現

花蓮台彩威力盃少棒賽今天落幕，南投縣隊拿下隊史首冠締造新氣象，桃園市隊第10次打冠軍賽、第4次亞軍作收，宜蘭縣隊第三名、...

威力盃／桃園遭完封吞第4亞 累積810萬獎金仍是大贏家

桃園市隊在今年台彩威力盃少棒賽以0：5遭到南投縣隊完封，全場雖敲出8支安打但欠缺關鍵一擊，總教練李政達認為這也是學習的過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。