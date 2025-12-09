中職／「你的背號是我的一半」 陳晨威向啦啦隊女神啾啾求婚成功

樂天桃猿隊明星外野手陳晨威傳出好消息，向中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）求婚成功，獲得網友們的祝福。

啾啾的網美好友黃文文發文分享陳晨威的求婚照片，並分享陳晨威求婚時向啾啾說，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」

黃文文表示，「不善言辭的98（陳晨威）思考很久講出這些話，看的出他的緊張，也看的出啾啾的感動，而在鏡頭後的我早以熱淚盈眶。好開心這場求婚成功驚喜到啾了，昨晚我真的看這些照片看一整晚，大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走，一定要一輩子幸福，快樂喲。恭喜陳先生、陳太太。」

黃文文透露求婚影片還在製作中，許多網友獻上祝福，連中華職棒會長蔡其昌都在留言區祝賀：「恭喜才子佳人！」