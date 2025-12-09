聽新聞
日職／5億日圓→3億日圓 坂本勇人扣滿40%只用兩年薪水已打5折
即將37歲的讀賣巨人隊老將坂本勇人新球季談薪完成，被扣滿日職扣薪上限的40%，從今年的年薪5億日圓降到3億日圓，他坦言今年是個不愉快的賽季，也讓自己燃起更強烈的鬥志，「今年球季的表現，讓我覺得我還不想就這樣結束。」
坂本今年僅在一軍出賽62場，以2成08打擊率敲出32支安打、3轟，今天在球團辦公室完成談約後，向媒體表示簽下1年合約、金額保密。
他表示，到了這個年紀，自己認為簽一年合約就夠了，完全沒有討論複數年合約，「我沒想過要打到幾歲，傾向專注在眼前的這一年，先不去預設未來會怎樣。
隨後日本媒體揭露為扣薪40%、降薪為3億日圓，而他在前一年已從6億日圓砍為5億日圓，兩年之間年薪縮水一半。
坂本坦言，「老實說，今年出賽場次少，幾乎都是後段代打上場，以我自己來說，並不是個愉快的一年。」他也提到，從新的角色感受到了其中辛苦的地方，「從棒球選手的角度來看，今年還是有獲得收穫的地方。」他喊話新球季目標是奪回先發，在場上待更長時間，「我還不想就這樣結束。」
