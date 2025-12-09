快訊

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／5億日圓→3億日圓 坂本勇人扣滿40%只用兩年薪水已打5折

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
坂本勇人。聯合報系資料照
坂本勇人。聯合報系資料照

即將37歲的讀賣巨人隊老將坂本勇人新球季談薪完成，被扣滿日職扣薪上限的40%，從今年的年薪5億日圓降到3億日圓，他坦言今年是個不愉快的賽季，也讓自己燃起更強烈的鬥志，「今年球季的表現，讓我覺得我還不想就這樣結束。」

坂本今年僅在一軍出賽62場，以2成08打擊率敲出32支安打、3轟，今天在球團辦公室完成談約後，向媒體表示簽下1年合約、金額保密。

他表示，到了這個年紀，自己認為簽一年合約就夠了，完全沒有討論複數年合約，「我沒想過要打到幾歲，傾向專注在眼前的這一年，先不去預設未來會怎樣。

隨後日本媒體揭露為扣薪40%、降薪為3億日圓，而他在前一年已從6億日圓砍為5億日圓，兩年之間年薪縮水一半。

坂本坦言，「老實說，今年出賽場次少，幾乎都是後段代打上場，以我自己來說，並不是個愉快的一年。」他也提到，從新的角色感受到了其中辛苦的地方，「從棒球選手的角度來看，今年還是有獲得收穫的地方。」他喊話新球季目標是奪回先發，在場上待更長時間，「我還不想就這樣結束。」

讀賣巨人 棒球 坂本勇人

延伸閱讀

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

日職／藤浪返日首季坦言表現沮喪 明年仍加薪到8千萬日圓

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日職／感受台日職棒最大差異 古林睿煬舉跑步為例

相關新聞

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

威力盃／宜蘭奪季軍寫隊史 李鑫、江宇鎮左右王牌都想去道奇

花蓮台彩威力盃少棒賽進入最後一天，宜蘭縣隊兩位投手左投李鑫、右投江宇鎮聯手壓制，兩人作為前兩棒更包辦了全部得分，最終以3...

日職／5億日圓→3億日圓 坂本勇人扣滿40%只用兩年薪水已打5折

即將37歲的讀賣巨人隊老將坂本勇人新球季談薪完成，被扣滿日職扣薪上限的40%，從今年的年薪5億日圓降到3億日圓，他坦言今...

威力盃／季軍戰關鍵三壘打 李鑫有偶像學長岳政華影子

威力盃少棒賽宜蘭縣隊「小辣椒」李鑫雖然身高不高，但投打跑守都出色，今天季軍戰關鍵三壘打，靠失誤直奔本壘展現速度，被評價守...

中職／「回想這3300多日子裡」 林書逸長文感性告別中信兄弟

32歲林書逸今年季後遭中信兄弟隊戰力外，儘管兄弟有意簽回，但林書逸選擇加盟富邦悍將隊，他也在社群平台發長文，感性告別老東家。 林書逸曬出自己身穿兄弟球衣打球的照片並寫道：「回想在中信兄弟的這33

威力盃／南投首闖冠軍戰 桃園拚第7冠

花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天開打，桃園市隊要爭取隊史第七冠，南投縣隊第一次當挑戰者來勢洶洶，陣中強打火力驚人；新竹縣隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。