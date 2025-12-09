威力盃／季軍戰關鍵三壘打 李鑫有偶像學長岳政華影子

快訊

中央社／ 花蓮9日電
花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊李鑫。記者蘇志畬／攝影
威力盃少棒賽宜蘭縣隊「小辣椒」李鑫雖然身高不高，但投打跑守都出色，今天季軍戰關鍵三壘打，靠失誤直奔本壘展現速度，被評價守備有學長岳政華的影子，他也把學長當偶像。

台彩威力盃少棒賽宜蘭縣今天季軍戰與新竹縣交手，5局上平手局面，李鑫敲出三壘打送回超前分，展現飛快腳程，抓準對方守備失誤直奔本壘，替球隊多跑回保險分，率隊以3比1奪下季軍，改寫隊史最佳成績紀錄。

李鑫今天單場2安貢獻1分打點，先發投3.1局被敲4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分。宜蘭縣隊總教練王淦緯稱讚，李鑫無論在打擊、守備、投球都是隊上最讓教練團放心的球員。王淦緯也提到，宜蘭縣隊打者的特質就是纏鬥性好，即便失分也有機會慢慢追分反咬。

李鑫母隊三星教練曾評價，李鑫雖然身材小隻但爆發力佳，無論投、打、跑、守都出色，中外野守備判斷好、範圍廣，有三星國小畢業學長、現效力中職中信兄弟學長岳政華的影子。

李鑫笑說，自己的腳程在母隊應該算是最快，但聯隊不是，此次加入聯隊比賽，隊友間本來感情就很好、不會陌生。

至於外野的出色守備範圍和判斷，李鑫表示，球打出來大概就會知道該怎麼移動，在守備上的偶像正是學長岳政華，另外也欣賞旅美洛杉磯道奇隊野手柯敬賢，笑說未來想要像柯敬賢一樣加入道奇隊。

