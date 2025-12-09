威力盃／宜蘭奪季軍寫隊史 李鑫、江宇鎮左右王牌都想去道奇

花蓮台彩威力盃少棒賽進入最後一天，宜蘭縣隊兩位投手左投李鑫、右投江宇鎮聯手壓制，兩人作為前兩棒更包辦了全部得分，最終以3：1擊敗新竹縣隊寫下隊史最佳的第三名成績，總教練王淦緯開玩笑說：「要放在縣史館了。」

宜蘭縣這次首次由竹林、三星、寒溪、內城組成聯隊，改寫2022年的殿軍紀錄，王淦緯表示：「有改變，可以看到成效。原本長官目標放在8強，不過這批球凝聚力很好，集訓1天半就玩在一起。」

宜蘭縣昨天在四強戰敗給桃園市隊，不過獲得對方總教練李政達的好評，認為是未來不容小覷的對手，王淦緯表示，開打前外界認為我們是扮豬吃老虎，雖然有咬了一口，但沒有吞下來，也提醒球員不管是不是打到冠亞軍，希望能夠延續氣勢。

宜蘭縣第1局就靠江宇鎮、李鑫兩支安打攻占一、三壘，隨後靠隊史失誤得分，4局下雖然失分被追平，不過5局上2出局後，江宇鎮先敲安打，李鑫再敲出深遠安打超前比數，並靠腳程一路跑上三壘，加上對方回傳失誤又跑回本壘得到第3分。

花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊李鑫。記者蘇志畬／攝影

王淦緯指出，李鑫的守備很穩定，投球、打擊也都令人放心；李鑫自認這次盃賽表現還好，但能夠參加聯隊感覺很棒，對於被稱讚的外野守備判斷，他說：「天生的。」最欣賞的守備球員則是學長中信兄弟岳政華，未來想要旅美加入道奇隊。

李鑫今天擔任先發投手也有3.1局失1分、5次三振演出，而接手的江宇鎮投了2.2局沒有被敲出安打，無失分拿下季軍戰的勝投。

花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊江宇鎮。記者蘇志畬／攝影

江宇鎮表示，在季軍戰投球的感覺比較興奮，欣賞的偶像是同為內野手的中信兄弟江坤宇，但投手偶像則是味全龍徐若熙，未來也想像徐若熙旅外，但目標放在美國道奇隊，雖然跟李鑫一樣，但是「沒有約好」。