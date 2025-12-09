快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

威力盃／宜蘭奪季軍寫隊史 李鑫、江宇鎮左右王牌都想去道奇

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊擊敗新竹縣隊，寫隊史最佳成績。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊擊敗新竹縣隊，寫隊史最佳成績。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃少棒賽進入最後一天，宜蘭縣隊兩位投手左投李鑫、右投江宇鎮聯手壓制，兩人作為前兩棒更包辦了全部得分，最終以3：1擊敗新竹縣隊寫下隊史最佳的第三名成績，總教練王淦緯開玩笑說：「要放在縣史館了。」

宜蘭縣這次首次由竹林、三星、寒溪、內城組成聯隊，改寫2022年的殿軍紀錄，王淦緯表示：「有改變，可以看到成效。原本長官目標放在8強，不過這批球凝聚力很好，集訓1天半就玩在一起。」

宜蘭縣昨天在四強戰敗給桃園市隊，不過獲得對方總教練李政達的好評，認為是未來不容小覷的對手，王淦緯表示，開打前外界認為我們是扮豬吃老虎，雖然有咬了一口，但沒有吞下來，也提醒球員不管是不是打到冠亞軍，希望能夠延續氣勢。

宜蘭縣第1局就靠江宇鎮、李鑫兩支安打攻占一、三壘，隨後靠隊史失誤得分，4局下雖然失分被追平，不過5局上2出局後，江宇鎮先敲安打，李鑫再敲出深遠安打超前比數，並靠腳程一路跑上三壘，加上對方回傳失誤又跑回本壘得到第3分。

花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊李鑫。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊李鑫。記者蘇志畬／攝影

王淦緯指出，李鑫的守備很穩定，投球、打擊也都令人放心；李鑫自認這次盃賽表現還好，但能夠參加聯隊感覺很棒，對於被稱讚的外野守備判斷，他說：「天生的。」最欣賞的守備球員則是學長中信兄弟岳政華，未來想要旅美加入道奇隊。

李鑫今天擔任先發投手也有3.1局失1分、5次三振演出，而接手的江宇鎮投了2.2局沒有被敲出安打，無失分拿下季軍戰的勝投。

花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊江宇鎮。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃少棒賽季軍戰，宜蘭縣隊江宇鎮。記者蘇志畬／攝影

江宇鎮表示，在季軍戰投球的感覺比較興奮，欣賞的偶像是同為內野手的中信兄弟江坤宇，但投手偶像則是味全龍徐若熙，未來也想像徐若熙旅外，但目標放在美國道奇隊，雖然跟李鑫一樣，但是「沒有約好」。

道奇 中信兄弟 徐若熙 江坤宇 威力盃

延伸閱讀

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

中職／徐若熙引爆日美職搶人 韓媒憂台灣棒球進步飛速更威脅

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

相關新聞

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

中職／「回想這3300多日子裡」 林書逸長文感性告別中信兄弟

32歲林書逸今年季後遭中信兄弟隊戰力外，儘管兄弟有意簽回，但林書逸選擇加盟富邦悍將隊，他也在社群平台發長文，感性告別老東家。 林書逸曬出自己身穿兄弟球衣打球的照片並寫道：「回想在中信兄弟的這33

威力盃／宜蘭奪季軍寫隊史 李鑫、江宇鎮左右王牌都想去道奇

花蓮台彩威力盃少棒賽進入最後一天，宜蘭縣隊兩位投手左投李鑫、右投江宇鎮聯手壓制，兩人作為前兩棒更包辦了全部得分，最終以3...

威力盃／南投首闖冠軍戰 桃園拚第7冠

花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天開打，桃園市隊要爭取隊史第七冠，南投縣隊第一次當挑戰者來勢洶洶，陣中強打火力驚人；新竹縣隊...

青棒／李星漢飆149公里火球奪勝 平鎮奪下鋁棒聯賽第7冠

高中棒球聯賽鋁棒組賽事今天落幕，平鎮高中高三投手李星漢、宋書桓聯手，在冠軍戰以8：4擊敗穀保家商，繼111學年度後再度封...

威力盃／林恩中繼5局拯救桃園 最愛投手史肯斯、打者翔平

花蓮台彩威力盃少棒賽今天連打八強、四強戰，桃園市隊先是5：4險勝台北市隊，面對宜蘭縣隊在打擊戰中以10：6勝出，連兩屆闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。