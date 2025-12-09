快訊

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。聯合報系資料照
徐若熙。聯合報系資料照

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

徐若熙作為味全龍隊回歸中職後的首批選秀班底，從2019年加入球隊開始就是穿上18號球衣，也確實投出王牌身手，成功將自己輸出海外職棒。儘管軟銀、味全都尚未正式公布消息，但徐若熙加入軟銀已被視為「定局」，只待本月正式公布。

Sponichi Annex報導指出，軟銀已為徐若熙提供18號球衣，準備迎接這位「台灣至寶」入隊，補強球隊先發輪值戰力。

軟銀18號球衣主人原是武田翔太，從2018年一路穿到今年，他在去年4月進行右肘內側側副韌帶重建手術及下肘關節內視鏡手術，近兩年未出賽，球季後遭到釋出，轉戰南韓職棒SSG登陸者隊，18號因此空出。球隊日前公布新入團選手背號，18號並未被挑選，已經引起猜測這是為徐若熙保留。

軟銀18號近年使用最久的選手為新垣渚，從2003年穿到2014年；松坂大輔也曾在2015到17年穿過，而他雖使用這件球衣3季，但期間只在一軍出賽1場，為軟銀貢獻0勝。

