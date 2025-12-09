快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「回想這3300多日子裡」 林書逸長文感性告別中信兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
林書逸。聯合報系資料照
林書逸。聯合報系資料照

32歲林書逸今年季後遭中信兄弟隊戰力外，儘管兄弟有意簽回，但林書逸選擇加盟富邦悍將隊，他也在社群平台發長文，感性告別老東家。

林書逸曬出自己身穿兄弟球衣打球的照片並寫道：「回想在中信兄弟的這3300多個日子裡，最讓我捨不得的，還是我的隊友、比親兄弟還親的兄弟們。我們一起經歷過拿下總冠軍的感動，也一起遭遇在總冠軍戰飲恨的悲傷。和隊友在球場上奔跑、奮鬥，那些一起努力過的每件事、一起滴下的汗，都是我這輩子最美好的畫面之一。」

林書逸接著感謝球團和球迷，「真的很感謝中信兄弟球團在2016年選秀會上選擇我，讓我能踏上夢想的賽場，成為從小憧憬的職業球員。也感謝球團、教練團、防護與行政團隊這些年來對我的照顧與指導。同時，我也想好好感謝象迷們。你們每一聲加油、每一句支持與鼓勵，都深深刻在我心裡，也是我持續努力打球的重要力量。」

林書逸也感謝經紀公司、妻子以及所有向他提出邀約的職業球團，最後更感謝新東家富邦悍將，「未來我會持續秉持一樣的態度努力下去，用盡全力回報你們的選擇。」

中信兄弟 富邦悍將

相關新聞

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

徐若熙可望以熟悉的背號展開旅日生涯，日本媒體Sponichi Annex報導，軟銀隊已向徐若熙提供「18」號球衣。

中職／「回想這3300多日子裡」 林書逸長文感性告別中信兄弟

32歲林書逸今年季後遭中信兄弟隊戰力外，儘管兄弟有意簽回，但林書逸選擇加盟富邦悍將隊，他也在社群平台發長文，感性告別老東家。 林書逸曬出自己身穿兄弟球衣打球的照片並寫道：「回想在中信兄弟的這33

威力盃／宜蘭奪季軍寫隊史 李鑫、江宇鎮左右王牌都想去道奇

花蓮台彩威力盃少棒賽進入最後一天，宜蘭縣隊兩位投手左投李鑫、右投江宇鎮聯手壓制，兩人作為前兩棒更包辦了全部得分，最終以3...

威力盃／南投首闖冠軍戰 桃園拚第7冠

花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天開打，桃園市隊要爭取隊史第七冠，南投縣隊第一次當挑戰者來勢洶洶，陣中強打火力驚人；新竹縣隊...

青棒／李星漢飆149公里火球奪勝 平鎮奪下鋁棒聯賽第7冠

高中棒球聯賽鋁棒組賽事今天落幕，平鎮高中高三投手李星漢、宋書桓聯手，在冠軍戰以8：4擊敗穀保家商，繼111學年度後再度封...

威力盃／林恩中繼5局拯救桃園 最愛投手史肯斯、打者翔平

花蓮台彩威力盃少棒賽今天連打八強、四強戰，桃園市隊先是5：4險勝台北市隊，面對宜蘭縣隊在打擊戰中以10：6勝出，連兩屆闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。