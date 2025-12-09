中職／「回想這3300多日子裡」 林書逸長文感性告別中信兄弟

32歲林書逸今年季後遭中信兄弟隊戰力外，儘管兄弟有意簽回，但林書逸選擇加盟富邦悍將隊，他也在社群平台發長文，感性告別老東家。

林書逸曬出自己身穿兄弟球衣打球的照片並寫道：「回想在中信兄弟的這3300多個日子裡，最讓我捨不得的，還是我的隊友、比親兄弟還親的兄弟們。我們一起經歷過拿下總冠軍的感動，也一起遭遇在總冠軍戰飲恨的悲傷。和隊友在球場上奔跑、奮鬥，那些一起努力過的每件事、一起滴下的汗，都是我這輩子最美好的畫面之一。」

林書逸接著感謝球團和球迷，「真的很感謝中信兄弟球團在2016年選秀會上選擇我，讓我能踏上夢想的賽場，成為從小憧憬的職業球員。也感謝球團、教練團、防護與行政團隊這些年來對我的照顧與指導。同時，我也想好好感謝象迷們。你們每一聲加油、每一句支持與鼓勵，都深深刻在我心裡，也是我持續努力打球的重要力量。」

林書逸也感謝經紀公司、妻子以及所有向他提出邀約的職業球團，最後更感謝新東家富邦悍將，「未來我會持續秉持一樣的態度努力下去，用盡全力回報你們的選擇。」