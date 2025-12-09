威力盃／南投首闖冠軍戰 桃園拚第7冠

花蓮台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天開打，桃園市隊要爭取隊史第七冠，南投縣隊第一次當挑戰者來勢洶洶，陣中強打火力驚人；新竹縣隊打進四強同樣寫下隊史最佳，要與宜蘭縣隊在季軍戰碰頭。

南投縣隊曾在二○一九、二○二一年打進威力盃四強，成果分別是殿軍、季軍，今年以新街國小為主體，結合千秋、中正國小好手組成的聯隊，確定寫下隊史新紀錄。

南投縣隊前五戰強攻，包含四轟，總教練紀俊麟表示，選手適應不同類型投手上還是不太好，提醒球員不要迷信力量，而在四強戰消耗掉兩位好投手，冠軍戰投手選擇不多，「打到這邊就交給他們，火力有發揮的話，投手應該沒問題。」南投縣隊直到四強戰才以三比二險勝新竹縣隊，闖進冠軍戰。

桃園市隊去年在冠軍賽輸給台東縣隊，收下威力盃隊史第三亞，今年先在八強戰以五比四險勝強敵台北市隊，四強戰靠火力壓制以十比六勝過宜蘭縣隊，兩戰贏的都不輕鬆。

桃園市隊總教練李政達指出，李星廷在八強戰的三分砲是球隊本屆首轟，陣中三位長打者都是一壘手，李星廷的爆發力較好，因此讓他固定先發。

桃園市隊在四強戰靠著林恩中繼五局、失兩分（一分責失）踩住煞車，冠軍戰林恩還可以靠守備、球棒幫助球隊，他表示，先前在母隊曾對過南投縣隊，「他們打擊還不錯，投手球速也快，我就平常心就好。」