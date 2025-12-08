青棒／李星漢飆149公里火球奪勝 平鎮奪下鋁棒聯賽第7冠

高中棒球聯賽鋁棒組賽事今天落幕，平鎮高中高三投手李星漢、宋書桓聯手，在冠軍戰以8：4擊敗穀保家商，繼111學年度後再度封王，也是隊史第7座金盃。

雙方前5局形成投手戰，平鎮李星漢、穀保陳相偉都展現壓制力，平鎮僅以2：1領先，6局上2出局後，高施諠敲出二壘打，接著連續兩次保送攻占滿壘，孫駿彥適時安打，穀保投手又連續出現保送，宋米家、林毅庭追加安打，一口氣攻下6分奠定勝基。

穀保6局下靠著3支安打、1次失誤追回3分，平鎮換上宋書桓化解危機，終場以4分之差獲勝。

平鎮總教練吳柏宏表示，今年抽籤對戰球隊有利，教練團就打算把李星漢、宋書桓留到最後一場比賽，李星漢本來球速就不錯，11月底在斗六市長盃曾投到148公里，高三心態成熟，控球變理想比較重要。

李星漢先發5.2局失4分（1分自責）奪勝，最快球速149公里寫下個人新高，也獲選大會MVP；他表示，昨天知道要投冠軍戰有點緊張，本來想拚完投，前5局表現不錯，6局下節奏亂掉失分比較可惜。

李星漢說：「高一、高二控球不理想，感謝吳柏宏教練、羅健銘教練、林煜清前教練的指導，未來以進職棒為目標。」

吳柏宏表示，鋁棒組選手穩定性不足，容忍選手犯錯，增加經驗比輸贏重要，能拿到冠軍，代表努力被看到，感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校方的支持，幫助球隊發展。

本屆賽事前8名依序是平鎮高中、穀保家商、普門中學、北科附工、大理高中、壽山高中、大溪高中、南英商工。

個人獎名單，打擊獎前3名簡紹翔（普門中學）、陳得瑋（北科附工）、曾凱恩（穀保家商），打點獎簡紹翔，全壘打獎陳勁融（南英商工），投手獎陳揚茗（北科附工） ，MVP李星漢，最佳教練獎吳柏宏、張竣凱、林鴻偉（平鎮高中）。 平鎮高中李星漢（左）獲選大會MVP。圖／學生棒球聯盟提供 平鎮高中相隔3年再度抱回高中鋁棒聯賽冠軍。圖／學生棒球聯盟提供