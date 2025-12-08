威力盃／林恩中繼5局拯救桃園 最愛投手史肯斯、打者翔平

花蓮台彩威力盃少棒賽今天連打八強、四強戰，桃園市隊先是5：4險勝台北市隊，面對宜蘭縣隊在打擊戰中以10：6勝出，連兩屆闖進冠軍戰，桃園市隊總教練李政達稱讚宜蘭是可敬對手，未來無論誰碰到他們都不容小覷。

桃園在四強面對宜蘭雖然1局上就先攻下4分，然而1局下遇到亂流丟掉5分，第2局雙方各攻下1分，直到第4局、第5局合計攻下5分才又拉開差距，其中第六棒余庭碩貢獻3分打點是全隊最多。

桃園總教練李政達賽後點名投打兩關鍵人物，余庭碩是其中一人，另一位就是中繼登板但投了5局，丟掉2分（1分責失）拿下勝投的林恩。

林恩表示，教練有先提醒，所以自己每一局都準備好上去投球，第二次打威力盃，打擊、投球都比去年進步，而自己9個位置都可以守，但比較喜歡投球，「因為可以三振對手。」

林恩的投手偶像是海盜隊火球男、今年塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes），「因為他球速很快、變化球犀利。」打者偶像則是道奇隊的大谷翔平，「喜歡他的揮棒軌跡、能夠把球打得很遠。」被問到投手大谷呢？林恩僅靦腆一笑。

李政達表示，林恩登板後能夠壓制分數是最大功勞，宜蘭的打擊能力有點出乎預料，「他們非常黏，能夠打進四強絕非僥倖。明年選拔賽，宜蘭會是可敬的對手，外野手無論判斷、速度都很出色。」

八強戰與台北市也打得難分難捨，李政達表示，最後的本壘攻防是裁判判決，跟北市之間沒有什麼衝突，「大家打起來都是五五波，無論是台北、宜蘭，這也代表基層各縣市都很均衡發展。」 花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊擊敗宜蘭縣隊連兩年闖進冠軍戰。記者蘇志畬／攝影