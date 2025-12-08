快訊

威力盃／桃園爭冠對上新面孔南投 強打李星廷喜歡張育成但是龍迷

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊李星廷開轟。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊李星廷開轟。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃少棒賽今天連打八強、四強戰，桃園市隊連續兩屆打進冠軍戰，明天要再拚隊史第七冠，對手是第一次爭冠的南投縣隊；新竹縣隊進入四強已經改寫隊史，要與宜蘭縣隊在季軍戰碰頭。

桃園市隊去年在冠軍賽輸給台東縣隊，收下威力盃隊史第三亞，今年則是在八強戰先以5：4險勝強敵台北市隊，四強戰靠火力壓制以10：6勝過宜蘭縣隊；第四棒、一壘手李星廷在八強戰2局下的三分砲，幫助桃園市隊將領先拉開，也是桃園本屆第一轟。

桃園市隊將總教練李政達指出，球棒使用規範更改後，要開轟不容易，陣中三位有長打能力的選手都是一壘手，李星廷爆發力較好，因此讓他固定先發。

李星廷的哥哥是新竹成德高中的李聖哲，兩人同樣都具有長打實力，這是李星廷的第四支全壘打，敲出場外已經不是他生涯第一次，「之前還打過更遠的。」

李星廷表示，自己在母隊雖然有擔任投手，但到聯隊專注打擊，負責一壘守備，對打擊也比較有信心，最喜歡的球員是富邦悍將隊的張育成，因為欣賞他的打擊能力，但個人支持的球隊則是味全龍隊。

去年冠軍台東縣隊在八強賽輸給新竹縣隊，新竹縣隊隊史首次闖進威力盃四強，宜蘭縣隊則是第二次打進四強，季軍戰力拚改寫隊史第四名的最佳成績。

花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊李星廷開轟。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊李星廷（13號球衣）開轟。記者蘇志畬／攝影
威力盃 張育成

相關新聞

中職／MVP威能帝確定新球季返台 猿隊宣布簽定兩年合約

樂天桃猿隊挑戰2連霸，今天宣布已和王牌投手威能帝簽定兩年合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。

中職／悍將正式宣布林書逸加盟 已完成簽約並持續補強

富邦悍將隊今天正式宣布，32歲外野手林書逸確定加盟，並持續進行補強作業。

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，...

青棒／李星漢飆149公里火球奪勝 平鎮奪下鋁棒聯賽第7冠

高中棒球聯賽鋁棒組賽事今天落幕，平鎮高中高三投手李星漢、宋書桓聯手，在冠軍戰以8：4擊敗穀保家商，繼111學年度後再度封...

威力盃／林恩中繼5局拯救桃園 最愛投手史肯斯、打者翔平

花蓮台彩威力盃少棒賽今天連打八強、四強戰，桃園市隊先是5：4險勝台北市隊，面對宜蘭縣隊在打擊戰中以10：6勝出，連兩屆闖...

威力盃／桃園爭冠對上新面孔南投 強打李星廷喜歡張育成但是龍迷

花蓮台彩威力盃少棒賽今天連打八強、四強戰，桃園市隊連續兩屆打進冠軍戰，明天要再拚隊史第七冠，對手是第一次爭冠的南投縣隊；...

