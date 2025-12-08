威力盃／桃園爭冠對上新面孔南投 強打李星廷喜歡張育成但是龍迷

花蓮台彩威力盃少棒賽今天連打八強、四強戰，桃園市隊連續兩屆打進冠軍戰，明天要再拚隊史第七冠，對手是第一次爭冠的南投縣隊；新竹縣隊進入四強已經改寫隊史，要與宜蘭縣隊在季軍戰碰頭。

桃園市隊去年在冠軍賽輸給台東縣隊，收下威力盃隊史第三亞，今年則是在八強戰先以5：4險勝強敵台北市隊，四強戰靠火力壓制以10：6勝過宜蘭縣隊；第四棒、一壘手李星廷在八強戰2局下的三分砲，幫助桃園市隊將領先拉開，也是桃園本屆第一轟。

桃園市隊將總教練李政達指出，球棒使用規範更改後，要開轟不容易，陣中三位有長打能力的選手都是一壘手，李星廷爆發力較好，因此讓他固定先發。

李星廷的哥哥是新竹成德高中的李聖哲，兩人同樣都具有長打實力，這是李星廷的第四支全壘打，敲出場外已經不是他生涯第一次，「之前還打過更遠的。」

李星廷表示，自己在母隊雖然有擔任投手，但到聯隊專注打擊，負責一壘守備，對打擊也比較有信心，最喜歡的球員是富邦悍將隊的張育成，因為欣賞他的打擊能力，但個人支持的球隊則是味全龍隊。

去年冠軍台東縣隊在八強賽輸給新竹縣隊，新竹縣隊隊史首次闖進威力盃四強，宜蘭縣隊則是第二次打進四強，季軍戰力拚改寫隊史第四名的最佳成績。 花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊李星廷開轟。記者蘇志畬／攝影 花蓮台彩威力盃少棒賽，桃園市隊李星廷（13號球衣）開轟。記者蘇志畬／攝影