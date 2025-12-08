威力盃／南投挺進冠軍戰隊史第一次 田司恩開轟最愛陳傑憲帥又強

南投縣隊在今年台彩威力盃少棒賽驚奇出線，先在八強戰12：1在4局提前擊敗新竹市隊，四強戰又以3：2險勝新竹縣隊，沒有保留投手，因為先過今天才有明天，隊史第一次在威力盃打進冠亞軍賽。

南投縣隊曾在2019、2021年打進威力盃四強，成果分別是殿軍、季軍，今年以新街國小為主體，結合千秋、中正國小好手組成的聯隊，確定寫下隊史新紀錄。

四強戰贏得驚險，1局上田司恩的陽春砲為南投縣隊先馳得點，但1局下就被追平，直到5局上才把握對手失誤，用3支安打加上高飛犧牲打，攻下2分超前；黃皓男後援3局，只在6局下丟掉1分守住勝利，另投出5次三振。

在四強之前南投縣隊都以火力壓過對手，總教練紀俊麟表示，今天應付不同投手的適應力上還是老問題，打線無法順暢銜接，對方的攻勢也不容易解決，除了黃皓男之外，不太容易三振對手，只能減少他們打到好球的比例。

也由於比數接近，雖然過程中想過，但沒有空間為明天的冠軍戰保留投手，紀俊麟坦言，明天投手剩下選擇不多，「打到這邊就交給他們，讓他們好好發揮，我們火力有發揮的話，投手應該沒問題。」

南投縣隊此屆威力盃砲火猛烈，不過紀俊麟也提醒球員不要迷信力量，「棒球細膩的地方就在這裡，要能夠在對的地方去發揮力量，好的選手能夠放掉不好的球，他們還是會打，棒球的路很長，希望能更早讓他們體認這件事，之後成長才能更快。」

敲出全壘打的田司恩目前就讀六年級，隊友看到他開轟都大聲應援，他也坦言心中有點開心，投打兼具的他更喜歡打擊，「因為投球比較難。」偶像是12強愛上的中華隊隊長陳傑憲，「因為他很帥、很強。」在12強之前欣賞的球員則是林昱珉。