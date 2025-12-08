快訊

日職／藤浪返日首季坦言表現沮喪 明年仍加薪到8千萬日圓

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藤浪晉太郎明年仍加薪到8千萬日圓。 藤浪晉太郎IG
藤浪晉太郎明年仍加薪到8千萬日圓。 藤浪晉太郎IG

日本職棒濱隊31歲投手藤浪晉太郎，今天在球團辦公室完成續約，明年薪資從原本5千萬日圓升至8千萬，但他坦言返日首季很沮喪，希望利用在美國學到的知識，新球季獲得長足進步。

藤浪2023年離開待了10年阪神虎隊，赴美挑戰大聯盟，在運動家、金鶯隊合計出賽64場，包括7場先發，戰績7勝8敗5中繼2救援、防禦率7.18，接下來兩季都在小聯盟，今年開季先在水手隊，7月重返日職戰場。

他加盟橫濱首季出賽6場，投出1勝（日職生涯第58勝）、防禦率4.09，儘管4場先發防禦率3.05，但兩場後援卻達20.25，穩定性仍有不足之處，一度被降到二軍。

藤浪表示，季中加入球隊感覺有些混亂，很遺憾未在季末做出貢獻，希望明年球季能進入先發輪值陣容，目標投滿180局；現代棒球想達200局很難，希望多累積一些投球局數，若能投到180局，相信其他數據也會隨之而來。

