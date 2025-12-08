聽新聞
0:00 / 0:00
日職／藤浪返日首季坦言表現沮喪 明年仍加薪到8千萬日圓
日本職棒濱隊31歲投手藤浪晉太郎，今天在球團辦公室完成續約，明年薪資從原本5千萬日圓升至8千萬，但他坦言返日首季很沮喪，希望利用在美國學到的知識，新球季獲得長足進步。
藤浪2023年離開待了10年阪神虎隊，赴美挑戰大聯盟，在運動家、金鶯隊合計出賽64場，包括7場先發，戰績7勝8敗5中繼2救援、防禦率7.18，接下來兩季都在小聯盟，今年開季先在水手隊，7月重返日職戰場。
他加盟橫濱首季出賽6場，投出1勝（日職生涯第58勝）、防禦率4.09，儘管4場先發防禦率3.05，但兩場後援卻達20.25，穩定性仍有不足之處，一度被降到二軍。
藤浪表示，季中加入球隊感覺有些混亂，很遺憾未在季末做出貢獻，希望明年球季能進入先發輪值陣容，目標投滿180局；現代棒球想達200局很難，希望多累積一些投球局數，若能投到180局，相信其他數據也會隨之而來。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言