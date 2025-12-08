快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊本壘攻防從得分變成出局，最終4：5敗給桃園市隊。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊本壘攻防從得分變成出局，最終4：5敗給桃園市隊。記者蘇志畬／攝影

台北市隊在台彩威力盃少棒賽差點演出逆轉秀，然而第6局因為本壘攻防的滑壘，違反大會不得「前撲式」滑壘的規定，從追平分變成第3個出局數，以4：5敗給桃園市隊，小朋友哭成一團。

台北市與桃園市兩支強隊提前在八強賽碰頭，比賽前段打得難分難捨，台北市隊落後2分進入第6局，先追回一分，還有著1出局、三壘有人的大好機會，接下來打者敲出滾地球，三壘跑者趁傳衝回本壘。

擊球跑壘員確定出局，而本壘攻防裁判原本判定台北市隊得分，但桃園市隊提出質疑，裁判開會後改判出局，比賽就此結束，台北市隊總教練章子健上場抗議也無法更改判決。

章子健指出，教練團清楚大會規定，但跟裁判爭取選手是採取側滑、用手摸壘，認定是頭部比較不理解，但也尊重判決，「因為是比較關鍵的判決，所以爭議較大，跟兩隊選手、教練無關」。

轉播畫面可看出，三壘跑者回到本壘時，雖是從側面觸壘，但採取上半身朝前的滑壘方式，根據賽前教練會議決議，「比賽中可盜壘、離壘、牽制，但順位進壘之跑壘員，嚴禁使用前撲式（頭、手、胸向前式）滑壘，違者被判出局」。

台北市隊小將對突如其來的結局一時無法接受，難過落淚，章子健也表示，兩隊實力在伯仲之間，小朋友有盡力完成運動表現，「他們已經盡力了，追到了最後，也會輔導小朋友，去接受判決，還是肯定他們這屆賽事的表現」。

台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊4：5敗給桃園市隊，小球員哭成一團。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊4：5敗給桃園市隊，小球員哭成一團。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊4：5敗給桃園市隊，北市總教練章子健（白衣）爭執本壘攻防。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊4：5敗給桃園市隊，北市總教練章子健（白衣）爭執本壘攻防。記者蘇志畬／攝影

威力盃

相關新聞

中職／MVP威能帝確定新球季返台 猿隊宣布簽定兩年合約

樂天桃猿隊挑戰2連霸，今天宣布已和王牌投手威能帝簽定兩年合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。

中職／悍將正式宣布林書逸加盟 已完成簽約並持續補強

富邦悍將隊今天正式宣布，32歲外野手林書逸確定加盟，並持續進行補強作業。

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，...

威力盃／本壘前撲式滑壘變出局 台北市小將輸球不甘哭成一團

台北市隊在台彩威力盃少棒賽差點演出逆轉秀，然而第6局因為本壘攻防的滑壘，違反大會不得「前撲式」滑壘的規定，從追平分變成第...

中職／王牌威能帝續留注入強心針 桃猿球團：2年合約展現誠意

中職樂天桃猿隊今天正式宣布與洋投威能帝完成續約，簽下2年新合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。威能帝也表示，將繼續與...

威力盃／宜蘭王牌江允浩專投大場面 想學紅人克魯茲變多拍子

宜蘭縣隊今天在台彩威力盃少棒賽八強戰，雖然一度在6局上丟掉4分被台中市隊追平，但靠著江宇鎮在6局下的再見安打還是以6：5...

