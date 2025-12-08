威力盃／本壘前撲式滑壘變出局 台北市小將輸球不甘哭成一團

台北市隊在台彩威力盃少棒賽差點演出逆轉秀，然而第6局因為本壘攻防的滑壘，違反大會不得「前撲式」滑壘的規定，從追平分變成第3個出局數，以4：5敗給桃園市隊，小朋友哭成一團。

台北市與桃園市兩支強隊提前在八強賽碰頭，比賽前段打得難分難捨，台北市隊落後2分進入第6局，先追回一分，還有著1出局、三壘有人的大好機會，接下來打者敲出滾地球，三壘跑者趁傳衝回本壘。

擊球跑壘員確定出局，而本壘攻防裁判原本判定台北市隊得分，但桃園市隊提出質疑，裁判開會後改判出局，比賽就此結束，台北市隊總教練章子健上場抗議也無法更改判決。

章子健指出，教練團清楚大會規定，但跟裁判爭取選手是採取側滑、用手摸壘，認定是頭部比較不理解，但也尊重判決，「因為是比較關鍵的判決，所以爭議較大，跟兩隊選手、教練無關」。

轉播畫面可看出，三壘跑者回到本壘時，雖是從側面觸壘，但採取上半身朝前的滑壘方式，根據賽前教練會議決議，「比賽中可盜壘、離壘、牽制，但順位進壘之跑壘員，嚴禁使用前撲式（頭、手、胸向前式）滑壘，違者被判出局」。

台北市隊小將對突如其來的結局一時無法接受，難過落淚，章子健也表示，兩隊實力在伯仲之間，小朋友有盡力完成運動表現，「他們已經盡力了，追到了最後，也會輔導小朋友，去接受判決，還是肯定他們這屆賽事的表現」。 台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊4：5敗給桃園市隊，小球員哭成一團。記者蘇志畬／攝影 台彩威力盃全國少棒賽八強戰，台北市隊4：5敗給桃園市隊，北市總教練章子健（白衣）爭執本壘攻防。記者蘇志畬／攝影