威力盃／宜蘭王牌江允浩專投大場面 想學紅人克魯茲變多拍子

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，宜蘭縣隊先發投手江允浩。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，宜蘭縣隊先發投手江允浩。記者蘇志畬／攝影

宜蘭縣隊今天在台彩威力盃少棒賽八強戰，雖然一度在6局上丟掉4分被台中市隊追平，但靠著江宇鎮在6局下的再見安打還是以6：5勝出，王淦緯笑說，江宇鎮今天前3打席沒有安打，「可能他們喜歡大場面，有提醒他們，要享受緊張的局面。」

先發投手江允浩預賽曾經壓制台中市隊，今天前5局也僅失1分，不過第6局失手，最終5.2局失5分（3分責失），王淦緯指出，江允浩的優勢是速球、心臟大顆，只不過有時還是會鬆懈，常常球數領先卻自己投到落後，反而要大場面才投比較好，「希望他目標不是一個盃賽，而是要入選國手。」

江允浩則表示，今天投起來有點失控，自己心態太急躁，會比較喜歡在危機時刻投球，「因為比較敢丟，前面會投比較小心」。

因為叔叔在打壘球，江允浩從三年級開始接觸棒球，是美職道奇隊的球迷，但最喜歡的球員是紅人隊的克魯茲（Elly De La Cruz），欣賞他球速快、左右開弓、跑步速度又快。

江允浩希望自己成為克魯茲這樣的多拍子球員，除了投手外也擔任游擊、三壘手，之前也練過左右開弓，「目前對投球比較有信心，喜歡三振對手。」至於自己是三振型的球員嗎？江允浩說：「有時是有時不是，看當天狀況。」

克魯茲 道奇

