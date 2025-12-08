中職／王牌威能帝續留注入強心針 桃猿球團：2年合約展現誠意

中職樂天桃猿隊今天正式宣布與洋投威能帝完成續約，簽下2年新合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。威能帝也表示，將繼續與隊友們一同拚戰，並期待能為球隊完成連霸。

桃猿球團表示，威能帝（Pedro Fernandez）自2023年季中加盟樂天桃猿以來，便展現出宰制級的投球實力，在近兩年球季，單季都有10勝以上的佳績。

今年賽季威能帝更是繳出令人驚嘆的成績單，單季15勝、168次奪三振、防禦率2.01，憑藉著超凡的表現，橫掃中華職棒年度4大獎項，奪下勝投王、三振王、最佳9人投手獎、年度最有價值球員（MVP）的殊榮。

威能帝勇奪總冠軍賽最有價值球員。圖中央社提供

不僅例行賽表現亮眼，威能帝在季後挑戰賽與總冠軍賽中，更是桃猿順利封王不可或缺的關鍵人物，關鍵時刻為球隊貢獻2勝，並榮獲總冠軍賽最有價值球員，成為桃猿隊奪下總冠軍的重要功臣。

桃猿球團表示，威能帝一直是球隊極為倚重的先發戰力，因此在賽季結束後，球團第一時間積極與其洽談，提供2年合約展現誠意，並在近日成功達成合約共識，球團對於能夠留下這名聯盟頂級投手感到振奮。

威能帝也透過球團新聞稿表示，非常開心能夠回到台灣，繼續與桃猿隊友們一同拚戰，並期待能為球隊完成連霸。