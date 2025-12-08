聽新聞
威力盃／宜蘭隊史第二度闖四強 羅工效應盼留住在地人才
宜蘭縣隊今年首次組成聯隊征戰台彩威力盃少棒賽，今天靠著再見安打6：5擊敗台中市隊，隊史第二次挺進四強，總教練王淦緯看見宜蘭棒球改變，加上羅東高工在黑豹旗青棒賽的成功經驗，希望能讓更多在地球員留在家鄉。
宜蘭縣隊由竹林國小取得組訓權，找來三星、寒溪、內城組成聯隊，但因各自參加盃賽，真正集訓只有1天半時間，好在縣內交手機會多，小朋友彼此都很熟悉。
宜蘭縣隊在2022年首次打進四強，最終殿軍作收，王淦緯坦言，今年想要做出改變，讓大家都有機會才組成聯隊，也希望能改寫隊史成績，「一個人走不遠，一群人走得遠。」雖然四強可能對上桃園市或台北市的勝隊，他也期待「扮豬吃老虎」。
今年羅東高工在黑豹旗拿下亞軍的最佳成績，也接起中道中學停招後的宜蘭棒球斷層，王淦緯透露，宜蘭棒委會主委游本力一直希望讓三級棒球完整，羅工的好成績能夠鼓勵更多人留在宜蘭，隨著支援、設備到齊，相信會越來越好。
