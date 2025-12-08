中職／MVP威能帝確定新球季返台 猿隊宣布簽定兩年合約
樂天桃猿隊挑戰2連霸，今天宣布已和王牌投手威能帝簽定兩年合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。
猿隊指出，威能帝自2023年季中加盟以來，展現出宰制級的投球實力，連續兩年為球隊貢獻10勝以上的佳績，今年賽季更是繳出令人驚嘆的成績單，單季15勝、奪三振168次、防禦率2.01，橫掃中職年度四大獎項，獲選年度MVP。
不僅例行賽表現亮眼，威能帝在季後挑戰賽與台灣大賽中更是球隊封王不可或缺的關鍵人物，為球隊貢獻2勝並榮獲台灣大賽MVP，成為猿隊奪下總冠軍的重要功臣。
樂天球團表示，威能帝一直是球隊極為倚重的先發戰力，因此在賽季結束後，球團便第一時間積極與其洽談，提供兩年合約展現誠意，並在近日成功達成合約共識，球團對於能夠留下這位聯盟頂級投手感到振奮。
威能帝表示，非常開心能夠回到台灣，繼續與桃猿隊友們一同拼戰，並期待能為球隊完成2連霸。
