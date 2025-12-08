快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊挑戰2連霸，已和王牌投手威能帝簽定兩年合約。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊挑戰2連霸，今天宣布已和王牌投手威能帝簽定兩年合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。

猿隊指出，威能帝自2023年季中加盟以來，展現出宰制級的投球實力，連續兩年為球隊貢獻10勝以上的佳績，今年賽季更是繳出令人驚嘆的成績單，單季15勝、奪三振168次、防禦率2.01，橫掃中職年度四大獎項，獲選年度MVP。

不僅例行賽表現亮眼，威能帝在季後挑戰賽與台灣大賽中更是球隊封王不可或缺的關鍵人物，為球隊貢獻2勝並榮獲台灣大賽MVP，成為猿隊奪下總冠軍的重要功臣。

樂天球團表示，威能帝一直是球隊極為倚重的先發戰力，因此在賽季結束後，球團便第一時間積極與其洽談，提供兩年合約展現誠意，並在近日成功達成合約共識，球團對於能夠留下這位聯盟頂級投手感到振奮。

威能帝表示，非常開心能夠回到台灣，繼續與桃猿隊友們一同拼戰，並期待能為球隊完成2連霸。

威能帝 樂天桃猿 台灣大賽

相關新聞

中職／MVP威能帝確定新球季返台 猿隊宣布簽定兩年合約

樂天桃猿隊挑戰2連霸，今天宣布已和王牌投手威能帝簽定兩年合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。

中職／悍將正式宣布林書逸加盟 已完成簽約並持續補強

富邦悍將隊今天正式宣布，32歲外野手林書逸確定加盟，並持續進行補強作業。

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，...

冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，例行賽排名第1的日本社會人隊再度展現實力，冠軍戰8局下2出局後，連續3棒出現安打攻下4分，終場...

威力盃／宜蘭王牌江允浩專投大場面 想學紅人克魯茲變多拍子

宜蘭縣隊今天在台彩威力盃少棒賽八強戰，雖然一度在6局上丟掉4分被台中市隊追平，但靠著江宇鎮在6局下的再見安打還是以6：5...

威力盃／宜蘭隊史第二度闖四強 羅工效應盼留住在地人才

宜蘭縣隊今年首次組成聯隊征戰台彩威力盃少棒賽，今天靠著再見安打6：5擊敗台中市隊，隊史第二次挺進四強，總教練王淦緯看見宜...

