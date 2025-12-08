快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

中職／悍將正式宣布林書逸加盟 已完成簽約並持續補強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林書逸正式加盟富邦悍將隊，已經完成簽約。圖／富邦悍將隊提供
林書逸正式加盟富邦悍將隊，已經完成簽約。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天正式宣布，32歲外野手林書逸確定加盟，並持續進行補強作業。

林書逸過去效力中信兄弟隊9個球季，合計出賽347場，生涯打擊率2成68、全壘打7支、打點75分。

悍將公布相關訊息如下：

富邦悍將備戰新球季，持續針對球員戰力進行積極補強，除上周宣布簽下自由球員林岱安外，也確定與保護名單外球員林書逸完成簽約，進一步強化戰力深度。悍將球團表示，補強作業仍在持續進行中，後續若有確定名單將陸續對外公布。

外野手林書逸有9年一軍資歷，其中2022年在一軍出賽85場敲出80支安打，繳出2成93打擊率。在今年球季結束未進入所屬球團保留名單，悍將隨即展開接觸，近期順利與林書逸完成簽約，新球季將披上悍將戰袍。

富邦悍將今年季後積極布局，包括林岱安、林書逸等補強陸續到位，針對保護名單外球員的評估也持續進行，目前已有鎖定人選展開接洽，為明年球季做好更完整準備。

富邦悍將 林岱安 中信兄弟

