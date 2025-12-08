聽新聞
威力盃／威力盃少棒8強出爐 投捕二刀流正夯

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊進入複賽但止步14強。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃少棒賽8強出爐，桃園市隊挑戰重返榮耀要先過宿敵台北市隊這關，地主花蓮兩隊都被淘汰後，還有台東縣、新竹縣、宜蘭縣、台中市、新竹市、南投縣隊要一起競爭冠軍以及最高百萬元的獎金，但進入8強已保底收入5萬元。

桃園市隊曾在威力盃冠軍賽兩度對上台北市隊，都勝出奪冠，不過2023年台北市隊就是在8強淘汰桃園市隊，最終拿下冠軍，而今年兩隊再次在8強賽遭遇，桃園市隊總教練李政達指出，今年球隊攻優於守，但多是巧打型，重點在確實擊球。

地主花蓮藍隊雖然在預賽第二場擊敗彰化縣隊晉級，不過複賽不敵新竹市隊遭淘汰，擊敗彰化縣隊的賽事中，捕手林諾凡表現出色，不僅敲出兩安打，還扮演1.2局無失分的拆彈投手，他因為看到王建民的投球影片而愛上棒球，長傳阻殺是最大優勢。

南投縣隊以8：2擊敗台南市隊晉級8強的關鍵戰役，也是捕手黃皓男最亮眼，先發掉分後中繼2局無失分，等到球隊逆轉，黃皓男最快球速雖達123公里，但最喜歡的還是蹲捕本業，欣賞的球員是12強中華隊鐵捕林家正。

台中市隊晉級8強之路贏得驚險，靠5局上的4分攻勢才以6：5擊敗新北市隊，敲回勝利打點的陳子嘉也包辦勝投，中繼登板2局僅失1分，特別的是陳子嘉今年暑假才從社區棒球轉到科班，就成為主力，友誼賽加上金龍盃已經累積兩轟。

威力盃／威力盃少棒8強出爐 投捕二刀流正夯

