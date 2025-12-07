冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，例行賽排名第1的日本社會人隊再度展現實力，冠軍戰8局下2出局後，連續3棒出現安打攻下4分，終場以5：2擊敗日本聯隊，繼2019年後再度封王，山田健太4打數3安打、攻下兩分打點，獲選單場MVP。

日本社會人2局下展開攻勢，山田健太、野村工接連安打，相羽寛太高飛犧牲打攻下全場第1分。

日職聯隊面對日本社會人先發投手樋口新，開賽連續5局掛零，6局上庄子雄大靠失誤攻占二壘，再靠山中稜真安打護送得分，追成1：1平手。

日本聯隊7局上攻勢再起，宇都宮葵星揮出安打，再靠坂本達也犧牲觸擊攻占二壘，接著庄子雄大揮出游擊方向滾地球，形成內野安打攻下超前分，以2：1逆轉戰局。

日本社會人緊咬不放，8局下萩原義輝、海崎雄太連獲保送，2出局後外山優希揮出安打追平比數，接著山田健太關鍵三壘打攻下兩分打點，成為致勝一擊，藤澤涼介跟進安打追加1分，這半局攻下4分奠定江山。

日本聯隊投手山口廉王在冬盟前3次登板都是中繼任務，合計投5局，今天先發6局被揮出5支安打、失1分，優質表現無關勝敗；日職聯隊中繼投手權田琉成8局下登板，只投0.2局被揮出兩支安打、出現兩次保送，失4分吞敗。

樋口新投6.2局被揮出10支安打，失兩分只有1分自責，同樣優質先發無關勝敗，第3任投手長野健大投1局無失分，奪下冬盟第5勝。