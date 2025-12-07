快訊

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，例行賽排名第1的日本社會人隊再度展現實力，冠軍戰8局下2出局後，連續3棒出現安打攻下4分，終場以5：2擊敗日本聯隊，繼2019年後再度封王，山田健太4打數3安打、攻下兩分打點，獲選單場MVP。

日本社會人2局下展開攻勢，山田健太、野村工接連安打，相羽寛太高飛犧牲打攻下全場第1分。

日職聯隊面對日本社會人先發投手樋口新，開賽連續5局掛零，6局上庄子雄大靠失誤攻占二壘，再靠山中稜真安打護送得分，追成1：1平手。

日本聯隊7局上攻勢再起，宇都宮葵星揮出安打，再靠坂本達也犧牲觸擊攻占二壘，接著庄子雄大揮出游擊方向滾地球，形成內野安打攻下超前分，以2：1逆轉戰局。

日本社會人緊咬不放，8局下萩原義輝、海崎雄太連獲保送，2出局後外山優希揮出安打追平比數，接著山田健太關鍵三壘打攻下兩分打點，成為致勝一擊，藤澤涼介跟進安打追加1分，這半局攻下4分奠定江山。

日本聯隊投手山口廉王在冬盟前3次登板都是中繼任務，合計投5局，今天先發6局被揮出5支安打、失1分，優質表現無關勝敗；日職聯隊中繼投手權田琉成8局下登板，只投0.2局被揮出兩支安打、出現兩次保送，失4分吞敗。

樋口新投6.2局被揮出10支安打，失兩分只有1分自責，同樣優質先發無關勝敗，第3任投手長野健大投1局無失分，奪下冬盟第5勝。

日本

延伸閱讀

亞洲棒球冬季聯盟冠軍賽「日本內戰」 嘉市長黃敏惠開球

全球僅16名！桃園青農為國爭光 奪日本米食評鑑大賽金賞

日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

無視北京「自肅令」！日本鎌倉、箱根陸客人潮不滅 業者曝：自由行沒在怕

相關新聞

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，...

冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，例行賽排名第1的日本社會人隊再度展現實力，冠軍戰8局下2出局後，連續3棒出現安打攻下4分，終場...

2025悍動希望公益棒球營 張育成化身營隊總領袖 攜手六球星實戰教學

富邦慈善基金會「2025 悍動希望棒球公益訓練營」6日熱血開訓，來自新北市大豐國小、新北市民安國小、宜蘭縣內城國中小及台...

高中鋁棒聯賽／高施諠3分砲帶動攻勢 平鎮與穀保爭冠

高中鋁棒聯賽今天4強賽是桃園內戰，平鎮高中靠高施諠3分砲帶動攻勢，以15比3、4局擊敗北科附工，睽違2年再闖冠軍戰，明天...

威力盃／自己的勝投自己打 陳子嘉社區轉科班半年就變主力

爭取台彩威力盃少棒賽八強賽門票，台中市隊與新北市隊不斷纏鬥，直到5局上的4分大局才翻轉劣勢，敲回勝利打點的陳子嘉也包辦勝...

冬盟／韋宏亮控球走鐘送掉江山 台灣山林絕地大反攻奪下季軍

亞洲冬季棒球聯盟今天在嘉義市棒球場進行最後一天賽事，台灣山林隊在季軍戰9局上絕地大反攻，趁台灣海洋隊牛棚自亂陣容攻下3分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。