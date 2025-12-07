快訊

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

北市信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

聽新聞
0:00 / 0:00

2025悍動希望公益棒球營 張育成化身營隊總領袖 攜手六球星實戰教學

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導

富邦慈善基金會「2025 悍動希望棒球公益訓練營」6日熱血開訓，來自新北市大豐國小、新北市民安國小、宜蘭縣內城國中小及台中市德芙蘭國小四所學校共計80名少棒隊球員，由富邦悍將隊長張育成化身營隊「總領袖」，領軍六位富邦悍將球星親自下場傳授小將們投、打、跑壘及守備技巧，並為最後的校際交流賽提供實戰支援，讓小球員們滿載而歸。

同時，「2025 悍動希望棒球公益訓練營」課程迎來創新升級，首度整合「運動科學檢測訓練計畫」、「金融教育宣導」與「運動心理」三大核心課程，助力基層少棒打下更堅實的基礎，讓孩子的夢想走得更長、更遠。

富邦慈善基金會執行長蔡明純強調，基金會多年來持續贊助基層棒、籃球運動，實踐「正向力量 成就可能」的品牌精神。整合集團及外部資源，針對基層少棒隊的需求，提供頂尖師資與全方位素養教育，透過三大專業課程傳遞「運動科學、金融素養、心理」三育並重理念，期望為台灣的基層棒球打下更堅實的基礎。

富邦慈善基金會指出，考量基層少棒的實際需求，今年七月起特別贊助大豐國小及民安國小少棒隊進行「運動科學檢測訓練計畫」，協助兩隊共計40位少棒球員依據自身條件精進成長，提升實戰表現。

營隊兩大關鍵課程，在生活教育上，「金融教育宣導」邀請到富邦金控專業講師主講，課程涵蓋了基礎金融觀念，包含如何正確儲蓄及理財，以及常見詐騙手法介紹。在心理素質方面，特邀曾協助奧亞運選手的專業心理師陳泰廷開授「情緒控球員」課程，透過專業引導，幫助正處於身心快速成長期的少棒選手。

營隊的核心訓練課程「悍力出擊闖關賽」，由張育成擔任營隊總領袖，陳仕朋、葉子霆、董子恩、周佳樂、蔡佳諺、豊暐六位富邦悍將球星分別駐守六大闖關主題，以每站25分鐘的輪動制進行密集且專業的實戰教學，全面檢測小球員的投、打、跑、守、體能等基礎能力。

而下午的交流賽，悍將總領袖張育成化身「雙陣奇兵」，不僅繼續依據兩隊教練的臨場策略隨時給予支援，甚至站上打擊區，成為隊伍的火力王牌，親自示範職業級的打擊表現。

基金會長期關注偏鄉教育及社會急難關懷，其中「用愛心做朋友」助學活動長期資助經濟弱勢孩子順利就學，今年邁入23周年，累計幫助近382萬人次學生安心上學。未來富邦慈善基金會將持續站在公益最前線，將愛與關懷傳遞到社會每個需要的角落。在基層運動上，也將持續結合富邦集團資源，提供基層少棒、籃球更多元的發展機會。

棒球 張育成 富邦悍將

延伸閱讀

經典賽／張育成期待與大谷同場較勁 開玩笑稱要檢查球棒

影／傷勢復原趕上經典賽沒問題！ 張育成：最想對決山本由伸

影／張育成變左打 陳仕朋化身教練指導球員

中職／小球員提問「誰比較強？」 張育成：陳傑憲比較強

相關新聞

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，...

2025悍動希望公益棒球營 張育成化身營隊總領袖 攜手六球星實戰教學

富邦慈善基金會「2025 悍動希望棒球公益訓練營」6日熱血開訓，來自新北市大豐國小、新北市民安國小、宜蘭縣內城國中小及台...

高中鋁棒聯賽／高施諠3分砲帶動攻勢 平鎮與穀保爭冠

高中鋁棒聯賽今天4強賽是桃園內戰，平鎮高中靠高施諠3分砲帶動攻勢，以15比3、4局擊敗北科附工，睽違2年再闖冠軍戰，明天...

威力盃／自己的勝投自己打 陳子嘉社區轉科班半年就變主力

爭取台彩威力盃少棒賽八強賽門票，台中市隊與新北市隊不斷纏鬥，直到5局上的4分大局才翻轉劣勢，敲回勝利打點的陳子嘉也包辦勝...

冬盟／韋宏亮控球走鐘送掉江山 台灣山林絕地大反攻奪下季軍

亞洲冬季棒球聯盟今天在嘉義市棒球場進行最後一天賽事，台灣山林隊在季軍戰9局上絕地大反攻，趁台灣海洋隊牛棚自亂陣容攻下3分...

威力盃／單場2安+1局2K 謝菖祐是道奇迷最愛貝茲、大谷

桃園市隊在複賽首戰遇到屏東縣隊，靠著1局下對手保送連發、攻下7分奠定勝基，最終在打到第4局就以10：0提前結束比賽，成功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。