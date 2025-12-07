2025悍動希望公益棒球營 張育成化身營隊總領袖 攜手六球星實戰教學

富邦慈善基金會「2025 悍動希望棒球公益訓練營」6日熱血開訓，來自新北市大豐國小、新北市民安國小、宜蘭縣內城國中小及台中市德芙蘭國小四所學校共計80名少棒隊球員，由富邦悍將隊長張育成化身營隊「總領袖」，領軍六位富邦悍將球星親自下場傳授小將們投、打、跑壘及守備技巧，並為最後的校際交流賽提供實戰支援，讓小球員們滿載而歸。

同時，「2025 悍動希望棒球公益訓練營」課程迎來創新升級，首度整合「運動科學檢測訓練計畫」、「金融教育宣導」與「運動心理」三大核心課程，助力基層少棒打下更堅實的基礎，讓孩子的夢想走得更長、更遠。

富邦慈善基金會執行長蔡明純強調，基金會多年來持續贊助基層棒、籃球運動，實踐「正向力量 成就可能」的品牌精神。整合集團及外部資源，針對基層少棒隊的需求，提供頂尖師資與全方位素養教育，透過三大專業課程傳遞「運動科學、金融素養、心理」三育並重理念，期望為台灣的基層棒球打下更堅實的基礎。

富邦慈善基金會指出，考量基層少棒的實際需求，今年七月起特別贊助大豐國小及民安國小少棒隊進行「運動科學檢測訓練計畫」，協助兩隊共計40位少棒球員依據自身條件精進成長，提升實戰表現。

營隊兩大關鍵課程，在生活教育上，「金融教育宣導」邀請到富邦金控專業講師主講，課程涵蓋了基礎金融觀念，包含如何正確儲蓄及理財，以及常見詐騙手法介紹。在心理素質方面，特邀曾協助奧亞運選手的專業心理師陳泰廷開授「情緒控球員」課程，透過專業引導，幫助正處於身心快速成長期的少棒選手。

營隊的核心訓練課程「悍力出擊闖關賽」，由張育成擔任營隊總領袖，陳仕朋、葉子霆、董子恩、周佳樂、蔡佳諺、豊暐六位富邦悍將球星分別駐守六大闖關主題，以每站25分鐘的輪動制進行密集且專業的實戰教學，全面檢測小球員的投、打、跑、守、體能等基礎能力。

而下午的交流賽，悍將總領袖張育成化身「雙陣奇兵」，不僅繼續依據兩隊教練的臨場策略隨時給予支援，甚至站上打擊區，成為隊伍的火力王牌，親自示範職業級的打擊表現。

基金會長期關注偏鄉教育及社會急難關懷，其中「用愛心做朋友」助學活動長期資助經濟弱勢孩子順利就學，今年邁入23周年，累計幫助近382萬人次學生安心上學。未來富邦慈善基金會將持續站在公益最前線，將愛與關懷傳遞到社會每個需要的角落。在基層運動上，也將持續結合富邦集團資源，提供基層少棒、籃球更多元的發展機會。