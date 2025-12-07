高中鋁棒聯賽／高施諠3分砲帶動攻勢 平鎮與穀保爭冠

快訊

中央社／ 台北7日電
高施諠高中首轟掃低潮。 學生棒球聯盟提供
高中鋁棒聯賽今天4強賽是桃園內戰，平鎮高中靠高施諠3分砲帶動攻勢，以15比3、4局擊敗北科附工，睽違2年再闖冠軍戰，明天將與穀保家商爭冠。

114學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）4強賽，北科投手一開賽就出現亂流，讓平鎮有機可乘，無人出局攻占滿壘，曾乙喆安打幫助球隊先馳得點，1人出局後，高施諠敲出三分砲，接著黃子齊、孫駿彥安打連發，北科投手再送出2次四死球保送，宋米家、曾乙喆也補上安打，平鎮一舉灌進10分。

平鎮2局上再添4分，先發投手宋書桓投1局就退場，2局下高品瀚接替登板，北科追回1分，平鎮4局上再下一城，北科4局下再添2分，不過仍難逃被「扣倒」結果。

平鎮全場敲出12支安打，高施諠擔任指定打擊、打6棒，單場敲3安、包括1發全壘打，貢獻3分打點。總教練吳柏宏表示，高施諠平常練習就有下功夫，會自我加強，擔任指定打擊，教練團也期待他能打出價值，相信經過這場比賽能增加信心。

目前高二的高施諠提到，前一場太想出力，教練提醒把球打強勁就好；高一時陷入低潮，越打越沒自信，教練鼓勵不要急，調整心態後一步步來，打指定打擊可以有更多時間觀察、思考策略，盡力去表現自己，敲出高中首支轟，雖等了有點久，但算是很大突破，代表努力有成果。

平鎮繼112學年度後重返鋁棒聯賽冠軍戰，明天將挑戰連霸的穀保爭冠；吳柏宏說，鋁棒組低年級球員較多，希望他們大膽去打，享受比賽，這些經驗對他們未來會有所提升。

高施諠從北科剛換上的投手手中扛出三分砲。 學生棒球聯盟提供
