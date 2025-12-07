威力盃／自己的勝投自己打 陳子嘉社區轉科班半年就變主力

爭取台彩威力盃少棒賽八強賽門票，台中市隊與新北市隊不斷纏鬥，直到5局上的4分大局才翻轉劣勢，敲回勝利打點的陳子嘉也包辦勝投，誰能想得到他今年才從社區棒球轉到科班。

台中市隊今年以四強為目標，以大仁國小為主體，加上忠孝、塗城、上楓、德芙蘭、自由國小組成六校聯隊，雖利用一周兩天上午簡單訓練，但因各校都有不同賽事要參加，真正集訓只有一天時間。

總教練劉睿成坦言，威力盃前三場都還在找尋如何引導球員的方式，攻擊面上主要以大仁國小的球員為中心串聯打線，明天八強賽要面對曾在預賽被完封的宜蘭縣隊，會特別注意投手江允浩。

台中市隊今天首局就先掉3分，接著3局上、4局上各得1分，但下半局都被新北市打回來，維持3分差距，直到5局上開局連兩個保送製造機會後，靠著投手犯規、王梓睿二壘安打各得到1分，林廷碩安打、郭定彣滾地推進追平比數，陳子嘉再補上超前的中外野安打。

陳子嘉今天不僅先發第5棒敲出3打數2安打，第4局中繼登板後連投2局僅失1分，那支超前安打也幫自己打下勝投，陳子嘉說：「非常開心。」

劉睿成指出，陳子嘉五年級還是社區棒球隊，今年暑假才考進體育班，短短5個月進步很多，腳程快是最大優勢，「他很認真，真的不簡單，打擊方面還要加油，不過社區時就擔任投手，現在球速有到95公里。」

因為哥哥就在社區棒球隊，陳子嘉從幼兒園大班就開始接觸棒球，因為國中想要繼續打棒球，在家人支持下考進科班，今天場邊大聲加油的台中應援團中，就有陳子嘉的家長在。

陳子嘉表示，一開始加入科班跟不太上訓練，練習量比社區多，自己只能努力跟上，沒預期這麼快就能擔任先發，「加入球隊後，投球姿勢有經過調整，球速有變快。」而他最欣賞的球員是陳傑憲，看見他在12強開轟而印象深刻，陳子嘉自己加入科班後也已經敲出2轟，1次在友誼賽、1次是金龍盃。 花蓮台彩威力盃少棒賽，台中市隊陳子嘉投打俱佳。記者蘇志畬／攝影 花蓮台彩威力盃少棒賽，台中市隊逆轉擊敗新北市隊晉級八強。記者蘇志畬／攝影