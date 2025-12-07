快訊

冬盟／韋宏亮控球走鐘送掉江山 台灣山林絕地大反攻奪下季軍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台灣山林隊逆轉獲勝，全隊興奮慶祝。 中華職棒聯盟提供
台灣山林隊逆轉獲勝，全隊興奮慶祝。 中華職棒聯盟提供

亞洲冬季棒球聯盟今天在嘉義市棒球場進行最後一天賽事，台灣山林隊在季軍戰9局上絕地大反攻，趁台灣海洋隊牛棚自亂陣容攻下3分，終場以5：4逆轉勝，獲得本屆賽事季軍。

台灣山林3局上率先展開攻勢，張仁瑋揮出二壘打後盜上三壘，再靠陳思仲內野滾地球護送，攻下全場第1分。

台灣海洋前5局遭盧孟揚封鎖，以0：1落後，6局下逮到反攻機會，顏采丞、張皓崴、陳愷佑接連保送，台灣山林換上第2任投手余謙，但被林莛淯揮出兩分打點安打，失去領先優勢，高捷追加兩分打點安打，幫助台灣海洋4：1後來居上。

台灣山林8局上靠林吳晉瑋保送，加上劉俊緯、何品室融安打攻下1分，追成兩分差。

9局上戰況出現變化，台灣海洋第7任投手韋宏亮狀況不穩，先被張士綸揮出二壘打，再連續保送許賀捷、張仁瑋、陳思仲失1分，林原裕接手後被林吳晉瑋揮出內野滾地球、劉俊緯高飛犧牲打再失兩分，台灣山林隊這半局攻下3分，終場反以1分之差獲勝，韋宏亮投0.1局、17球只有5顆好球，失3分吞敗。

劉俊緯4打數3安打，9局上高飛犧牲打攻下勝利打點，獲選單場MVP。

盧孟揚開賽面對首名打者張皓崴被揮出二壘打，接下來連續解決15人次，2到5局都讓台灣海洋3上3下，但6局下出現3次保送，在1出局滿壘時退場，失3分無關勝敗，本屆冬盟4場先發吞下3敗收工。

日職聯隊、日本社會人隊晚上6點將在冬盟冠軍戰交手。

盧孟揚 冬盟

