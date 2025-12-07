聽新聞
威力盃／單場2安+1局2K 謝菖祐是道奇迷最愛貝茲、大谷
桃園市隊在複賽首戰遇到屏東縣隊，靠著1局下對手保送連發、攻下7分奠定勝基，最終在打到第4局就以10：0提前結束比賽，成功挺進八強，左投謝菖祐的表現讓教練團找到可信賴的牛棚。
屏東縣在預賽淘汰高雄市隊，桃園市教練團評估是難纏對手，擁有身材不錯、具有力量的球員，不過首局就把握對手4次四壞保送，單局敲出5支安打攻下大局。
桃園市總教練李政達表示，1局上也曾出現無人出局、一二壘有人給對手機會，但好在先發投手吳烜睿有成功守住，「先發最怕第1局，有喊暫停去告訴他『你是主力投手，壓力不用那麼大，大膽一點』。」
分差拉開之後就可以測試投手，李政達指出，透過這幾場比賽，了解投手的穩定性，也確定接下來的分工，像是今天最後一任的謝菖祐，能夠在關鍵時刻上去幫忙，陣中也還有另一位王牌先發李承軒至今只投1局，明天關鍵戰役能夠登板。
謝菖祐今天投1局只用10球就製造三上三下，包含2次三振，而他今天做為先發中外野手，更是2安打、1保送全上壘，貢獻2打點、1得分。
謝菖祐表示，自己對打擊比較有信心，威力盃的隊友跟對手都比較強，跟先發比起來，投後援比較緊張一些，最喜歡的球員是道奇隊球星貝茲（Mookie Betts），還有大谷翔平跟克蕭（Clayton Kershaw），因為自己是道奇隊球迷。
